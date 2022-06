Victor Ponta, revoltat pe Iohannis: România plătește cel mai mare preț la gaze din Europa!

Liderul Pro România, Victor Ponta, critică dur faptul că, din cauza președintelui Iohannis și a liberalilor România plătește cel mai mare preț la gaze din Europa.

„In Septembrie 2014 am mers pana la Houston la Exxon Mobile si i-am convins sa investeasca in gazele din Marea Neagra ( productia trebuia sa inceapa in 2020) – dar in Noiembrie 2014 s-a decis ca Romania sa fie “a lucrului bine facut”! Asa ca gaze – au turcii ; iar noi platim cel mai mare pret din Europa . ( stiu , o sa spuna “focile” ca din cauza lui Ponta, a PSD, a lui Dragnea, Putin , bla bla bla – si totusi din 2014 pana azi o singura persoana a fost la Putere non stop in Romania – sigur nu sunt eu acela ! )!”, a precizat, pe pagina de Facebook, Victor Ponta.