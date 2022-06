Produse profesionale pentru manichiuri, cu 10 proprietăți!

Enails.ro este unul din cele mai îndrăgite magazine online care comercializează cu succes la noi în țară produse profesionale și semiprofesionale pentru manichiuri și pedichiuri moderne de tip gel sau de tip semipermanent.

Baza SILCARE 10 în 1 REVOLUTION, 15 ml – Light Pink

Este unul din produsele profesionale cele mai moderne incluse în oferta actuală Enails.ro. Are 10 proprietăți. În primul rând poate fi folosit ca bază pentru un gel clasic care se usucă cu ajutorul lămpii UV sau LED. Poate fi utilizat și pentru realizarea curbei C. Produsul are o consistență foarte bună și proprietăți auto nivelante foarte bune. Se mai poate realiza și o frumoasă prelungire a unghiilor pe șablon, rezistența mecanică este foarte bună, precum și rezistența la îngălbenire. Poate fi folosit ca Top Coat, oferă o foarte bună protecție pentru unghii, conține keratină (hidrolizată în mod natural), vitamine și minerale.

Persoanele care suferă de unghii subțiri sau casante și deteriorate, vor constata efectele acestui produs profesional în timp.

În momentul de față produsul poate fi achiziționat la preț redus de numai 34.90 lei. Îl puteți comanda și îl puteți testa fie acasă, dacă obișnuiți să vă îngrijiți unghiile acasă sau îl puteți folosi la salonul dumneavoastră modern pentru manichiuri moderne.

Oferta Enails.ro include și alte tipuri de produse pentru manichiura care va ajută să obțineți rezultate foarte bune și manichiuri de lungă durată.

FSM Gel UV construcție 12-Light Tan, 50 gr

Este unul din cele mai moderne geluri pentru construcție care se folosesc în prezent și la noi în țară. Are o densitate medie datorită căreia nu curge în cuticule și este un foarte bun auto nivelant. Poate fi folosit la realizarea oricărui tip de unghii, fără nici un fel de problemă. Fiind un produs profesional, va rezista foarte bine la lovituri și la șocuri. Este un produs util și pentru persoanele care suferă de unghii subțiri, deteriorate sau casante, de asemenea. Nu deteriorează sub nici un fel de formă structura biologică a unghiei.

Gelul FSM Building este recomandat de producător pentru întărirea și construcția unghiilor. Necesită aplicarea unei soluții de tip bază deoarece nu este un produs de tip 3 în 1. Stimulează în mod eficient creșterea și întărirea plăcii unghiei. Este recomandat și pentru realizarea unei curbe C perfecte, pentru modelarea și corectarea unghiilor și pentru extensii pe șablon.