Ponta trage un semnal de alarmă: „Este mare nevoie de spitale ( mult mai mare decat de avioane si tancuri)!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat, pe pagina de Facebook, că pe când deținea funcția de premier a semnat alături de Corina Crețu (pe atunci comisar european) Acordul pentru constructia celor 3 spitale regionale ( Cluj , Iasi , Craiova ).

„Este mare nevoie de spitale ( mult mai mare decat de avioane si tancuri) . Dar imi amintesc perfect ca am semnat alaturi de Corina Cretu ( atunci Comisar European ) Acordul pentru constructia celor 3 spitale regionale ( Cluj , Iasi , Craiova ) . Banii erau alocati – totul gata de pornire . Au trecut 7 ani de atunci ( 8 Prim Ministrii – nu stiu cati Ministrii ai Sanatatii) si , din cele 3 , s-au facut ZERO . Oare o sa facem acum , in 3 ani , 25 ??? Doamne Ajuta – asa sa fie!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.