Violeta Alexandru (Forța Dreptei) avertizează: PSD și PNL distrug o țară, dau la temelia celor activi în mediul privat, de la care strâng bani pentru tot ce înseamnă cheltuieli publice!

Ca să vedeți perversitate, că altfel nu pot spune. Au spus că nu vor crește taxele/contribuțiile și acum ne spun că nu am înțeles noi bine. Ei, de fapt, spuneau că nu le cresc imediat, nu că nu le cresc deloc. E problema noastră că nu suntem atenți la detalii. Adică, ei spuneau: votați-ne pentru că vă creștem taxele și impozitele! Vă lăsăm puțin și apoi le mărim. Și am votat. Noi nu am înțeles. Să ne fie rușine! Liniște și înapoi la muncă, are statul nevoie de noi veseli și muncitori!