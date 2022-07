Ferii muzicale în Sudul Transilvaniei. Festivalul ICon Arts Transilvania începe itinerariul de 2 săptămâni

Festivalul ICon Arts Translvania înseamnă o adevărată aventură culturală în Sudul Transilvaniei pe care publicul o poate construi după propriul program.

În perioada 25 iulie – 7 august 2022 va avea loc Ediția cu numărul XX a Festivalului ICon Arts Transilvania ce va cuprinde 16 evenimente în 10 localități din Sudul Transilvaniei, Sibiu și împrejurimile. Concerte imersive de muzică de cameră, arii și duete de operă, jazz, muzică nouă se vor desfășura aproape în fiecare zi, la orele apusului, în grădini baroce și biserici fortificate ce împânzesc județul Sibiu.

Programul evenimentului este disponibil pe iconarts.ro, iar intrarea va fi liberă la majoritatea evenimentelor, prin rezervare la adresa reservations@iconarts.ro

La ediția de anul acesta vor concerta artiști cu o valoroasă reputație internațională, din Belgia, Elveția, Germania, Marea Britanie, alături de artiști apreciați pe marile scene din România. Aceștia vor susține, de asemenea, o serie amplă de masterclass-uri pentru tinerele talente ale muzicii clasice și de jazz, în continarea misiunii ICon Arts de a susține scena tânără din România.Vârfurile generației 2022 vor primi și anul acesta noi oportunități de afirmare în cadrul proiectelor UCIMR și ale partenerilor săi culturali.

Principala noutate a Academiei ICon Arts este fondarea a trei rezidențe artistice în domeniul jazzului, muzicii de cameră și compoziției muzicale. Cu acest prilej, în cadrul proiectului Rezidența Transilvanica, va fi construită o rută culturală între bisericile fortificate din Bunești, Biertan, Copșa Mare, Cund, Cloașterf și Mălâncrav. Compozitori din România / Elveția, Polonia, China, Irlanda, SUA vor transpune povestea celor 6 fortificații în miniaturi muzicale pe care turiștii le pot asculta chiar în incinta spațiilor pentru care au fost create, începând cu luna noiembrie 2022. Ansamblul de percuție ICon Arts va susține două concerte în avanpremiera acestui proiect, alături de soliști invitați, în perioada septembrie – noiembrie. Mai multe amănunte despre proiect sunt disponibile pe pagina UCIMR. Rezidența Transilvanica este un proiect al Asociației UCIMR, co-finanțat de AFCN.

Academia și Festivalul ICon Arts Transilvania, Ediția XX, este un eveniment organizat de Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în parteneriat cu Exces Music.

Un proiect cultural co-finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

Parteneri culturali: Programul „OTA” al UCIMR dedicat tinerilor muzicieni români, Filarmonica de Stat Sibiu, Mihai Eminescu Trust, Asociația Kitharlogos, GuitarLab, Colinele Transilvaniei, Primăria Biertan, Complex Medieval Unglerus, Experience Transylvania, Senator Wine.

Parteneri media: EnjoyTV Romania, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Zile și Nopți, Cronica Română, Agenția de Carte, Sibiul în imagini, Sibiu Azi, Capital Cultural, Munteanu Recomandă, Profil Cultural.

Informații suplimentare despre UCIMR

www.ucimr.ro / www.Facebook.com/UCIMR

Asociația „Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” este un ONG de utilitate publică aflându-se de 27 de ani în sprijinul interpreților români din domeniul muzicii și al coregrafiei. Prin continuitatea proiectelor sale, UCIMR s-a impus în viața culturală în plan național promovând atât tinere talente, cât și muzicieni de vârf, alături de elemente de patrimoniu românesc și universal.

Dintre cele mai cunoscute proiecte cu frecvență anuală: Festivalul ICon Arts Transilvania (ajuns la Ediția XX), Concertul de Anul Nou de la Sibiu (ajuns la ediția a 14-a în 2022), The Jazz Cave Festival (Ediția a II-a), Festivalul Promenadelor Brașovului, Stagiunea „Cartografii sonore”, conferințele – spectacol Round Table România, AFI Fan Jazz, Stagiunea ICon Arts@Biblioteca ASTRA, Concursul „Drumul spre celebritate”, documentarele de scurt-metraj Arts District is Here, Stagiunile „Sunetul muzicii” și „Citadela artelor” de la Castelul Peleș, „Pauza de o pătrime” de la Biblioteca Națională ș.a.

Pe lângă evenimentele multi-anuale, UCIMR dezvoltă în permanență proiecte culturale noi pentru a atrage segmente noi de public precum: „100 de ani în 100 de concerte”, „Past Forward”, „Transylvania Live”, „Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?”, „Music, a bridge between people” ș.a.

Aflat în permanentă legătură cu instituții culturale naționale și internaționale, UCIMR este un liant esențial pe scena culturală din România dintre artiști și public, prin fiecare demers urmărind să accentueze calitatea actului artistic, oferind în același timp o scenă inedită pentru artiști.

În condiții normale, evenimentele organizate și promovate de UCIMR depășeșc anual cifra de 100 de spectacole, cu minimum 10.000 de spectatori în spațiile de concerte și cumulează peste 1.000.000 de vizualizări în mediul online.