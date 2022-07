DAL Travel lansează „Christmas in July”

Nu trebuie să aștepți Crăciunul ca să te bucuri de cadouri! DAL Travel lansează, în premieră, o nouă ofertă promoțională de reduceri, similară ofertelor tip „Black Friday” sau de Crăciun, și anume ”Christmas in July”. Reducerile sunt de până la 150 euro/persoană, iar Peru, Islanda Fascinantă, Alsacia și Lorena, Pakistanul de Nord, Mexic sau Panama sunt doar câteva dintre destinațiile promovate. Acest tip de promoții este tradițional în SUA, Canada și în anumite state ale Europei occidentale.

Campania este valabilă până pe 27 iulie 2022, în limita locurilor disponibile. Majoritatea ofertelor „Christmas in July” cuprind circuitele din toamna acestui an.

Alte circuite promovate cu reduceri în cadrul campaniei „Christmas in July” sunt pentru Normandia – Bretania (Franța), Peru – Colca – Nazca, Egipt Deluxe cu o splendidă croazieră pe Nil, Pakistanul de Nord, Turcia de Sud-Est, Mexic, Marele circuit în Chile și Insula Paștelui dar și o mega-croazieră în Panama – Columbia – Curacao – Bonaire – Aruba – Costa Rica.

„Suntem o agenție de turism specializată pe produse premium, circuite, destinații exotice și tocmai de aceea, pentru a impulsiona acest tip de turism, am decis să lansăm, în premieră pentru piața turistică din România, alte campanii de reduceri deja îndrăgite peste ocean sau în vestul Europei. Campaniile noastre de Black Friday, de Sfântul Nicolae sau de Crăciun s-au bucurat de un mare interes, ceea ce arată apetitul crescut al turiștilor pentru destinațiile exotice și pentru circuitele cu însoțitor de grup marca DAL Travel, în acest context orice reducere prezentând interes. Prin campania „Christmas in July”, noi nu înghețăm prețurile, noi le reducem! În plus, o parte dintre turiștii noștri, fiind familiarizați cu diverse culturi și concepte, cunosc deja aceste tipuri de campanii de reduceri”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Se constată că pe plan global există un mare aflux de călătorii, turiștii străini achiziționând cu multe luni înainte programele turistice. Prin această campanie de reduceri, se dorește încurajarea turiștilor români să țină pasul cu cei din străinătate și să aibă astfel garanția vacanțelor. De remarcat este și faptul că în prezent, companiile de croaziere anunță flexibilizarea condițiilor de călătorie, un motiv în plus să profitați de campania „Christmas in July”.

Despre DAL Travel

Cu peste 20 de ani de experiență pe piața turismului din România, agenția de turism DAL Travel s-a făcut remarcată și apreciată atât datorită circuitelor de grup organizate fără cusur în destinații de pe toate continentele, dar și prin prisma organizării de vacanțe individuale sau de afaceri complet personalizate după dorințele și/sau nevoile clienților.

Fiind încă de la înființare o agenție de turism tour operatoare membră ANAT și IATA, am putut să le oferim partenerilor noștri B2B siguranța că toate serviciile noastre sunt de calitate înaltă și că împreună le putem dărui turiștilor experiențe de top în orice colț al lumii, chiar și în această perioadă pandemică dificilă prin care traversăm. Am reușit să supraviețuim pe piața turismului în perioada de pandemie prin forțe proprii, deoarece nu am dorit să renunțăm nici la activitatea noastră, nici la oamenii din agenție. Pasiunea pentru călătorie este una dintre credințele noastre, iar datorită ei am riscat totul chiar și atunci când situația generată de pandemie nu ne dădea speranțe. În acest moment pot spune că toate eforturile noastre nu au fost zadarnice, motivându-ne să mergem mai departe.

DAL Travel oferă următoarele tipuri de produse turistice: