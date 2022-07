Florin Tănase, vândut în China pentru trei milioane de euro!

Gigi Becali (64 de ani), patronul lui FCSB, a anunțat, miercuri, că Florin Tănase (27) s-a transferat în China, la Shanghai Port, pentru trei milioane de euro.

FCSB primește trei milioane de euro, iar fotbalistul va avea un salariu anual de un milion de euro, a mai spus patronul grupării din Berceni. „Da, e gata. El va avea un milion de euro salariu, plus bonusuri: 10.000 de euro în funcție de meciurile jucate. Noi nu avem bonusuri, doar cele trei milioane de euro. Sunt liniștit, aveam un stres cu salariul său, primea 30.000 de euro, cu taxe ajungeam la 40.000. Am scăpat de 40.000, iau 3 milioane, acum am scăpat de stresul de a da bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de la Betano, 3 de la Tănase, încă vreo 3 de la televizare, sunt vreo 7. Cu 1,5 milioane de încasat pe Moruțan ajung la 9. Eu am pus situația de acum. Nu mai vorbesc de retragere pentru că deja s-a făcut bugetul, nu mai trebuie să dau bani de la mine”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

Gigi Becali a mai anunțat că negociază și vânzarea lui Darius Olaru, pentru care cere şase milioane de euro: „E vorba să plece și Olaru, dar nu mai zic, să nu se interpreteze. E vorba să plece și Olaru în altă parte. Am lăsat prețul la şase milioane de euro, dar nu vreau să vorbesc mai multe. Am vorbit cu Dică și i-am spus că am o veste bună pentru mine și una proastă pentru el. A răspuns că dacă e bună pentru club, e bună și pentru mine”.

Florin Tănase a fost golgheterul ultimelor două sezoane, 2020-2021 (24 de goluri) şi 2021.2022 (20 de goluri). Are 14 meciuri și un gol pentru echipa naţională a României.