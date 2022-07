El e luptătorul român cu propria stea pe Bulevardul Celebrităților din Hollywood!

Mirel Drăgan a trăit experiențe de neuitat în timpul turneului din SUA, acolo unde l-a cunoscut și pe idolul său, Chuck Norris.

De 18 ori campion mondial și de 9 ori campion european la kempo, Mirel Drăgan a trăit experiența vieții în acest an, în Statele Unite ale Americii, unde a participat, alături de lotul național, la un turneu foarte puternic.

Impresionați de victoriile obținute și de stilul său de luptă, americanii i-au făcut o stea pe Bulevardul Celebrităților de la Hollywood!

”Am și eu o stea acolo pe Walk of Fame, împotriva voinței mele, vă dați seama. Puneți-vă în locul meu, ce puteam să fac când mi-am văzut steaua acolo? Doar să fac poze cu ea și să le postez” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Mirel a profitat de orice zi liberă pentru a vizita cât mai multe orașe de peste Ocean. În Las Vegas nu putea ocoli cazinourile, unde și-a mai scos din paguba rătăcirii bagajelor.

”Nu ai cum să mergi la Vegas fără să joci la păcănele. Eu sunt și jucător de poker, am jucat și la câteva turnee de poker, am și câștigat. Nu foarte mult, dar mi-a mers foarte bine și am zis să-mi încerc norocul, că nu prea am avut noroc cu bagajele, deoarece nu ne-au ajuns bagajele, le-am luat abia la întoarcere, de la aeroportul Otopeni. Am zis că dacă am avut un ghinion poate am noroc cu aparatele și chiar mi-a mers bine. Trebuia să ne luăm altă garderobă, pentru că nu aveam nimic de schimb, eram doar cu hainele de pe noi” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Întâlnirea cu Chuck Norris, de neuitat

Tot la Las Vegas românul a avut parte de o întâlnire la care a visat toată viața: l-a cunoscut pe unul dintre idolii copilăriei, celebrul Chuck Norris!

”M-am întâlnit la Las Vegas cu Chuck Norris, instant mi s-a făcut piele de găină pe mine. A venit lângă mine, a vrut să facem poză, chiar colegi de la noi de la lot au făcut și poză cu dânsul. Un om și un caracter de milioane” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Fiind deja obișnuit să apară în fața camerei de filmat – în trecut a făcut parte din echipa ”Faimoșilor” de la Exatlon – Mirel recunoaște că i-ar plăcea să joace într-un film la Hollywood.

”Bineînțeles că mi-aș dori, aș fi ipocrit să spun că nu. Cred că oricine și-ar dori acest lucru. Dacă aș avea această ocazie aș vrea să joc alături de celebrități din lumea artelor marțiale pentru că acesta e domeniul în care mă învârt” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Vrea să-l antreneze pe Săpunaru pentru lupta în ring!

Rapidist de mic, Mirel Drăgan a revenit în țară la timp pentru a asista pe viu, din galerie, la victoria cu 2-0 a Rapidului în fața FCSB. Convins că giuleștenii vor cuceri titlul, el spune că Săpunaru este cel pe care l-ar antrena pentru o carieră în ring.

”Rapidul va lua campionatul anul ăsta. Ați văzut că a jucat cu Steaua și le-a dat cu terenul în cap. Îmi place foarte mult Săpunaru. Ar face față și în ring după câțiva ani de pregătire. Cu mine antrenor, desigur, că e rapidist de-al meu” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Fiind unul dintre cei mai valoroși luptători din lume, Mirel Drăgan a adunat de-a lungul carierei sale atâtea trofee încât nu mai are cum să le țină pe toate acasă la el. Așa că o parte sunt la mama lui, care are grijă de ele așa cum se cuvine.

”Trofeele le am în două case, la mine o parte și o parte la mama. De acelea chiar nu pot să mă ating, pentru că mi-a spus că sunt ale ei. Nu le pot atinge, are grijă de ele, le șterge de praf, le aranjează, le schimbă locul” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.

Chiar dacă a fost susținut de familie de la 6 ani, de când a început să practice kempo, mama lui Mirel nu s-a putut uita în direct la nici un meci de-al lui până acum doi ani!

”Mama până acum vreo 2 ani nu se uita la nici un meci de-al meu. Le vedea după aia în reluare sau pe youtube, dar în direct nu se uita. Nu putea. Asculta, stătea în altă cameră, îl auzea pe tata cum comentează, dar să se uite îi era foarte greu” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial și european la kempo.