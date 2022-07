Simona Halep vrea să câștige US Open

Simona Halep (30 de ani, 16 WTA), a plecat în SUA pentru sezonul de hard. Fostul lider WTA va participa la turneele de la Washington (WTA 250), Toronto (WTA 1000) și Cincinnati (WTA 1000) în pregătirea ultimului Grand Slam al anului, US Open, programat în perioada 29 august – 11 septembrie.

Fostul lider WTA a recunoscut că are drept obiectiv câștigarea unui nou Grand Slam. „Da, de aceea am început să lucrez cu Patrick Mouratoglou, de aceea am făcut atâtea schimbări și sper să se întâmple! Mă simt bine, am sentimentul plăcut de la Wimbledon, m-am odihnit, m-am antrenat din greu. Nu știu cum o să fie, va fi un sezon pe hard, vom vedea. A fost greu să mă antrenez pe această căldură, dar m-am obișnuit pentru că și acolo va fi la fel de cald. Îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, îmi plac mai mult decât antrenamentele, dar sper să fac și o treabă bună. Sper să joc bine și sezonul acesta la tunreele dinainte, dar obiectivul principal e US Open”, a spus Simona Halep.

Simona Halep a spus ce a adus nou Patrick Mouratoglou în jocul ei: „Muncesc mult mai mult, de aceea mă simt și mai bine și am mai multă încredere. Dacă fac tot ce mi se spune am o șansă în plus să fiu o jucătoare și mai bună. Tot ce se întâmplă în viața mea se întâmplă bine. Mă bucur tare că a apărut! Mă ajută mult și pe partea de tenis, și pe partea personală, mi-a dat încredere și mă face să cred mai mult în mine. Sunt un pic mai agresivă, asta este obiectivul, nu știu dacă-mi iese mereu pentru că sunt mulți ani în care am jucat altfel, dar cred că vom ajunge acolo unde ne dorim”.

Simona Halep a luat decizia de a participa la trei turnee în luna august, înainte de US Open. Românca va juca la Washington (1-7 august), Toronto (8-14 august) și Cincinnati (15-21 august). Apoi va avea o săptămâna de pauză, înainte de a fi prezentă la US Open, turneu programat între 29 august și 11 septembrie, la New York.