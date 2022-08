Ponta acuză: „Trebuie să vorbim doar despre iod şi Ucraina, doar să nu vorbim despre inflaţie, criza economică și distrugerea firmelor româneşti!”

Fostul premier Victor Ponta consideră că atenţia opiniei publice este deliberat deviată către teme minore sau care nu sunt urgente pentru România, cum ar fi pastilele de iod pentru prevenţia unui dezastru nuclear sau războiul din Ucraina.

În opinia lui Victor Ponta, românii sunt mult mai preocupaţi de creşterea excesivă a preţurilor şi a dobânzilor, dar li se atrage atenţia cu teme prestabilite, astfel încât să nu fie observată incompetenţa conducătorilor ţării sau pentru ca poporul român să nu se revolte.

„Toata povestea asta cu pastilele de iod ( ca vine bomba nucleara peste noi si doar cei cu pastila in buzunar scapa) – inca o manipulare ( “prosteala” sa inteleaga toti) . Nu cred ca vine nicio bomba nucleara – si , daca vine, oricum nu facem nimic cu pastilele alea ridicole. Dar trebuie sa vorbim de Ucraina, de Covid , de cum ajutam Moldova cu pastile de iod ( cand ii ajutam in 2014 cu gradinite, spitale si ambulante nu era bine) – doar sa nu vorbim despre inflatie, criza economica, distrugerea firmelor romanesti , birocratie, nepotism, incompetenti in functii inalte, cumparat de avioane vechi si scumpe pt promovare personala samd !

Eu propun sa dam pastilele de iod doar “focilor fericite” – ei trebuie sa supravietuiasca , noi ceilalti nu contam!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.