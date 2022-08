Serena Williams se retrage din tenis!

Serena Williams se desparte de tenis, precizând că a început „numărătoarea inversă” în ceea ce priveşte retragerea sa. Americanca a anunțat printr-o scrisoare deschisă pentru revista Vogue că se retrage oficial din tenis, după ediția din acest an de la US Open, turneu programat în perioadă 29 august – 11 septembrie.

Americanca a postat în social media imagini cu apariţia sa din revista Vogue, numărul pe septembrie, în care a scris un editorial despre relaţia sa cu tenisul şi despărţirea. „Vine un moment în viaţă când trebuie să decidem să optăm pentru o direcţie diferită. Acel moment este mereu dificil atunci când iubeşti ceva atât de mult. Dumnezeule, îmi place mult tenisul. Însă acum, numărătoarea inversă a început. Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale şi descoperirea unei noi Serena”, a scris Serena Williams pe Instagram.

Serena Williams este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istorie, cu 73 de titluri la simplu în carieră și 23 de titluri la dublu. Are 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât Margaret Court (24). „Sunt oameni care spun că nu sunt GOAT (n.r. – cea mai bună din istorie) pentru că nu am depășit recordul Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam, pe care ea l-a obținut înainte de Era Open, care a început în 1968. Aș minți dacă aș spune că nu vreau această performanță. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York, dar voi încerca! Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu obligată să aleg între tenis și familie. Nu cred că este corect”, a explicat jucătoarea americană. „Dacă aș fi fost bărbat, nu aș fi fost nevoită să scriu asta, pentru că aș fi jucat în continuare și aș fi câștigat, în timp ce soția mea făcea efortul fizic de a ne extinde familia. Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar entuziasmată. Voi savura aceste săptămâni viitoare”, a mai scris Serena Williams.