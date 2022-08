David Popovici, noi medalii de aur la Europene!

La două zile după recordul mondial la 100 m, David Popovici, în vârstă de 17 ani, şi-a arătat din nou talentul incredibil devenind noul campion european la 200 m liber şi al treilea cel mai bun performer al tuturor timpurilor, luni, la Roma.

„Nu prea aveam un timp în minte, singurul sfat pe care mi l-a dat antrenorul meu a fost <<Fă o nebunie>>. Cred că ceea ce am făcut este destul de nebunesc în acest moment”, a spus adolescentul după cursa de la Roma, scrie AFP.

În frunte încă de la început, David Popovici nu a lăsat niciodată primul loc, ba chiar a accelerat în ultima lungime pentru a câştiga în 1 min 42 sec 97 sutimi, cu mult în faţa elveţianului Antonio Djakovic (1:45.60) şi a austriacului Felix Auboeck (1:45,89).

„Ultima lungime este specialitatea mea, la 100 m ca la 200 m. Aşa că ştiam că o să-i las puţin în urmă pe ceilalţi. Mă aşteptam la asta”, a explicat el.

Cu toate acestea, „nu este uşor de făcut”, a spus el. „Am fost extrem de obosit. Am avut curse în care am fost mult mai obosit decât atât, dar asta m-a omorât puţin. Am reuşit în sfârşit să înot sub 1 min 43 (vechiul lui record era 1:43.21). Timpul obţinut este excelent, a fost o cursă grea de înot. Cred că timpul este meritat”, a spus David Popovici.