Emil Săndoi, noul selecționer al echipei naționale de tineret a României!

Tehnicianul Emil Săndoi a fost instalat în locul lui Florin Bratu în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de tineret a României, el fiind prezentat oficial, marţi, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Federaţiei Române de Fotbal.

Aflat la doilea mandat la conducerea selecţionatei U21, Săndoi a declarat că simte o responsabilitate mare, mai ales că până la Campionatul European de tineret din 2023, pe care România îl organizează împreună cu Georgia, a mai rămas mai puţin de 1 an.

Acesta a menţionat că în perioada următoare va discuta în amănunt cu fostul selecţioner Florin Bratu.

„Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte la naţionala Under 21. Nu am avut prea mult timp, dar zilele următoare vreau să îl sun şi pe Florin Bratu, care a lucrat un an aici cu un grup mare de jucători, cu care, în mare parte, vom lucra şi noi de acum încolo. Iar el e măsură, nu neapărat să îmi dea nişte sfaturi, dar să îmi explice o stare de fapt. Timpul ne presează, aşa că vom rămâne într-un contact permanent cu antrenorii de la cluburi pentru că dorim să monitorizăm toţi jucătorii”, a explicat Săndoi.

Echipa naţională de tineret a României a rămas fără selecţioner la 15 august 2022, FRF anunţând încheierea contractului cu Florin Bratu. În vârstă de 42 de ani, Bratu a preluat în august 2021 selecţionata de tineret a României pe care a condus-o în 8 meciuri de pregătire. În aceste întâlniri, România U21 a înregistrat 2 victorii, 2 egaluri şi 4 înfrângeri.