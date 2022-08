Alarmant: Românii vor plăti de patru ori mai mult pe pâine și ulei!

Experţii din industria alimentară avertizează că preţul pâinii şi al uleiului va creşte de patru ori, faţă de anul trecut.

Specialiştii avertizează că, din cauza facturilor uriaşe la energie şi gaze, preţurile alimentelor o vor lua razna.

Experţii din industria alimentară avertizează că pentru unele alimente românii vor plăti chiar şi de patru ori mai mult la iarnă. De exemplu, dacă anul trecut o pâine costa 1 leu, în câteva luni pentru aceeaşi pâine vom ajunge să plătim chiar şi 3 lei.

De asemenea, dacă pentru un kilogram de carne plăteam vara trecută 13 lei, acum plătim 20 de lei, iar de Crăciun probabil că vom scoate din buzunare 23 de lei. Lactatele s-au scumpit şi ele enorm. Un litru de lapte costă acum 7 lei, iar la iarnă prețul aproape că se va dubla, avertizează specialiştii.

Uleiul este deja pe primul loc în topul scumpirilor. În 2020, un litru de ulei costa sub 4 lei. Un an mai târziu, ajunsese la 5 lei, iar la începutul acestui an a ajuns să coste 8 lei. În prezent, litrul de ulei se vinde cu preturi cuprinse între 11 – 15 lei, iar producătorii estimează că ar putea ajunge la 20 lei.