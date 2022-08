Vlad Voiculescu pune tunurile pe Alexandru Rafila: În ritmul acestuia, nu vom vedea nici măcar o cărămidă din spitalele regionale până în 2024!

Proiectele de spitale regionale au inceput in 2016 de mine prin semnarea cu BEI (vicepresedintele BEI a fost in decembrie 2016 la Bucuresti pt. a semna acordul pt. pregatirea studiilor de fezabilitate). PSD comenta atunci pe la colturi. E adevarat ca apoi au fost intarziate de PSD cel putin 6 ani, iar in ritmul domnului Rafila de acum nu vom vedea nici macar o caramida din aceste spitale pana in 2024.