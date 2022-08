Aceștia sunt favoriții la câștigarea Balonului de Aur în 2022

France Football au anunțat lista favoriților pentru câștigarea Balonului de Aur în anul 2022, iar Lionel Messi, controversatul câștigător din 2021, nu a mai fost inclus pe lista celor 30 de „finaliști”.

Balonul de Aur se va acorda pentru prima dată în funcție de performanțele sportivilor din sezonul trecut și nu din anul calendaristic, așa cum se întâmpla până acum. Acestă modificare a fost salutată la scară largă, întrucât face procesul de decernare al trofeului mult mai simplu.

Specialiștii văd că întrecerea din acest an are un singur posibil câștigător, însă istoria recentă ne-a arătat că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple pe cât pot părea. Iată care sunt principalii favoriți la câștigarea marelui premiu în acest an:

Kylian Mbappe

Mbappe a avut un sezon foarte bun, în care a reușit să marcheze de 39 de ori și să trimită nu mai puțin de 26 de pase de gol, în 46 de partide jucate. Campionul mondial a câștigat Ligue 1 cu PSG, și titlul de cel mai bun jucător din Franța, precum și Gheata de Aur în Ligue 1. Problema principală a lui Mbappe este că echipa sa a părăsit Liga Campionilor în optimi, în timp ce contracandidații săi au mers mai departe. Chiar și așa, superstarul francez a semnat prelungirea contractului cu PSG, deși toată lumea îl dădea ca și transferat la Real Madrid.

Robert Lewandowski

După ce a marcat 50 de goluri în 46 de partide și a câștigat Gheata de Aur în Europa și în Bundesliga, este normal ca Lewy să fie unul dintre favoriții la câștigarea Balonului de Aur în 2022. Bayern a câștigat titlul în Bundesliga, însă nimic mai mult. Atacantul polonez marcase 47 de goluri în 2020, însă organizatorii de la France Football au decis să nu acorde premiul în acel an. În 2021, Lewy a marcat 64 de goluri, însă votanții i-au acordat trofeul lui Lionel Messi, într-un mod complet nejustificat. Prin urmare, ne-am putea aștepta la o altă surpriză în acest an, în cazul în care persoanele care vor vota ar dori cumva să-și repare greșeala din anul trecut, deși acest lucru pare greu de crezut, având în vedere forma arătată de principalul favorit din acest an.

Mohamed Salah

Având 31 de goluri și 16 pase de gol trimise în 51 de partide, este clar că Salah a fost unul dintre cei mai în formă fotbaliști în sezonul 2021/2022. Deși a câștigat mai multe premii individuale ca fiind cel mai bun jucător din Anglia, precum și Gheata de Aur în Premier League, dar și distincția de cel mai bun playmaker, egipteanul a câștigat numai FA Cup și EFL Cup în sezonul trecut. Da, este clar că Salah a fost cel mai bun fotbalist din Marea Britanie în stagiunea precedentă, însă acest lucru nu pare a fi suficient pentru a câștiga Balonul de Aur în 2022.

Karim Benzema

Legendarul atacant al celor de la Real Madrid a marcat 44 de goluri și a trimis 15 pase de gol în cele 46 de partide jucate în sezonul precedent. Francezul a câștigat, în precedenta campanie, Liga Campionilor, La Liga și Supercupa Spaniei, dar și titlurile individuale de cel mai bun jucător din UCL și din campionatul spaniol. Prin urmare, este ușor de înțeles că nimeni nu îl va putea împiedica în ceea ce privește câștigarea acestui prestigios trofeu. Interesant este că Benzema va împlini 35 de ani în data de 19 decembrie, la doar două luni după decernarea Balonului de Aur, ceea ce l-ar face al doilea cel mai în vârstă fotbalist care cucerește trofeul, după Stanley Matthews, care a câștigat titlul în anul 1956 la vârsta de 41 de ani și 10 luni.