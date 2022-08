Premierul Finlandei, Sanna Marin, acceptă să facă un test antidrog!

Premierul Finlandei, Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, a declarat că nu are nicio problemă în a fi suspusă unui test antidrog, după scandalul izbucnit de înregistrarea video devenită virală pe internet, în care apare dansând la o petrecere.

Potrivit unor zvonuri, șefa guvernului finlandez ar fi consumat droguri la acea petrecere, deși a negat vehement acest lucru. Sanna Marin a mărturisit că nu are nimic de ascuns și că e pregătită în orice moment să facă un test antidrog.

„Nu am nimic de ascuns. Nu am consumat droguri şi, în consecinţă, nu am nicio problemă să fac un test”, a declarat Sanna Marin, conform AFP și Agerpres.

În mai multe clipuri postate pe Instagram Stories, Sanna Marin este văzută dansând exuberant cu mai mulţi prieteni, iar pe fundal se aud persoane strigând despre cocaină.

„Aceste imagini sunt private, au fost filmate în locuri private. Petreceam o seară cu prieteni”, a explicat Sanna Marin. Ea a subliniat dreptul său de a-şi petrece timpul liber la fel cum o fac cei de vârsta ei, declarând pentru postul de radio Yle că speră că lumea va accepta acest lucru şi că finlandezii „trăiesc în democraţie”.

Acest mod de a-și petrece timpul liber a fost aspru criticat de unii finlandezi, argumentând că nu e un comportament demn de un prim-ministru. Alții, însă, au spus că nu e nimic greșit în a merge la petreceri private și a te distra cu prietenii.