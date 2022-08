Daniel Ghiță îl ironizează pe Benny Adegbuyi, după umilința cu Ben Saddik!

Deputatul Daniel Ghiță, fost luptător în K-1, l-a ridiculizat încă o dată pe Benny Adegbuyi. Politicianul din PSD a reacționat după ce sportivul cu origini nigeriene a fost învins pentru a doua oară de către Ben Saddik, fără drept de apel.

„Când te bate unul cu o singură mână, ce crezi ca se întâmplă când te bate cu două? Predicția mea KO – first round (prima rundă) a devenit realitate. Sportul e sport, show-ul e show!

Mai faceți încă o luptă, că doar show-ul se vinde. Nulitățile au impresia că sunt sportivi. Când nu ai forță în pumn, doar ești promovat. Dumnezeu nu doarme! Nihil Sine Deo”, a transmis Daniel Ghiță pe contul său de Facebook.

Benny Adegbuyi a fost doborât de două ori de către marocanul Ben Saddik, în meciul disputat în weekend. Românul a pierdut meciul categoric, învins prin KO.

Benny a căzut inert, după mai multe combinații năucitoare. Practic, românul a rezistat doar 150 de secunde, timp în care tot marocanul a dominat meciul, care în mare parte s-a disputat prin lovituri de pumn. Ben Saddik a reușit să se câștige teren inclusiv prin lovituri de stânga, directe, pe care Benny nu le putea evita.

„Nu a fost surprinzător. Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny. Știam de ce este capabil în ring. E un mare sportiv și sper să îi văd un viitor frumos, să fie acolo unde își dorește. Suntem amândoi profesioniști și sper să ne descurcăm bine în viitor.

Aceasta a fost lovitura pe care domnul Mike Passenier m-a învățat să o folosesc. Mi-a spus să pun o presiune constantă, să lovesc încontinuu și asta am făcut. Așa cum vedeți pe ecran, am avut răbdare și am continuat să lovesc”, a declarat, printre altele, Jamal Ben Saddik.