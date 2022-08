Marcel Ciolacu își asumă responsabilitatea funcției de premier: Dacă, în mai 2023, colegii vor hotărî că eu sunt persoana potrivită, o să merg prim-ministru!

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat faptul că rotaţia premierilor între liberali şi social-democraţi va avea loc în luna mai a anului 2023, aşa cum este stipulat în acordul semnat în coaliţie.

Marcel Ciolacu a fost întrebat în ce moment va ocupa funcţia de prim-ministru, având în vedere ciocnirile dintre PSD şi PNL din ultima săptămână, timp în care au apărut şi zvonuri că liberalii nu ar mai fi siguri că vor să respecte acordul.

„Cu certitudine, la anul va exista rotatia si PSD va avea functia de prim-ministru. Daca colegii vor hotari ca eu sunt persoana potrivita, o sa merg prim-ministru. Tin mult sa nu rup ce am construit in partid. Sa stiti ca daca exista o delegatie straina care are o intrevedere cu prim-ministrul si cu președintele Camerei, comunic cu prim-ministrul dupa fiecare intalnire. Rar s-a intamplat sa avem acest schimb de informatii in politica noastra.

Lucram la program. Avem grupuri de lucru la partid, pregatim un program corect, mergem cu el si il prezentam in coalitie si vedem. Prioritatea unu este sa depasim problema cu energia. De acolo construim bugetele. Trebuie sa venim cu pachete sociale pentru ca oamenii sa depaseasca iarna, trebuie o proiectie clara pe bugetul viitor. Sunt multe provocari, sunt complexe, dar vom iesi victoriosi.

In primul rand, avem alegeri in 2024. Momentan prioritatea mea e sa ne luptam cu preturile la energie, sa depasim iarna, sa gasim solutia cea mai buna si sa venim cu ceva predictibil pana in 2025. In PSD președintele nu mai e automat candidat. As vrea sa avem o deschidere mare, daca avem o personalitate care nu e in partid, sa poata sa candideze in alegerile interne de la noi. Vom modifica statutul si vor fi alegeri in fiecare organizație. Va repet, nu voi face greselile celorlalti presedinti PSD. De patru ori PSD a pierdut aceste alegeri, PSD nu le va mai pierde. Vom iesi din acea logica care a dus la pierderea alegerilor.”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Marcel Ciolacu nu a exclus o continuare a coaliţiei dintre PSD şi PNL şi după alegerile din 2024.

„Daca e aceeasi coloratura a Parlamentului, e cea mai buna solutie pentru România”, a spus preşedintele PSD la Antena 3.