Stupoare la antrenamentul lui Dan Alexa! A intrat cu Tesla pana-n … poartă!

Dan Alexa și jucătorii săi au avut parte de o vizită neașteptată la antrenament: un super bolid care „prinde” 100 km în doar 3 secunde!

Dominic Marcu, pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă, le-a explicat fotbaliștilor de la FC Brașov ce înseamnă să fii rapid și, în plus, le-a oferit acestora și un concert gratis! Mașina sa, Tesla, are jocuri de lumini, „cântă” și „dansează”.

Antrenorul Dan Alexa n-a ratat ocazia și a lăsat un pic fotbalul pentru a se urca la volanul mașinii cu care Dominic a intrat pe gazon chiar în timpul antrenamentului „stegarilor”.

„Am mai văzut o mașină electrică, dar una care să meargă pe circuit, nu. O mașină electrică care prinde 100 de km la oră în 3 secunde este incredibil” – Dan Alexa, antrenor FC Brașov.

Jucătorii de la Brașov au fost încântați de mașină și de poveștile lui Dominic și i-au promis acestuia că la etapa de la Poiana Brașov vor veni să îl susțină.

“A fost ceva nou, nu am mai văzut până acum o Tesla făcută pentru curse. Arăta spectaculos, îi urăm mult succes și să câștige multe curse” – Andrei Marc, jucător FC Brașov.

Și pentru Dominic întâlnirea cu fotbaliștii a fost una pe care o va ține mine.

„Nu prea sunt un jucător foarte bun, nici nu sunt așa rapid ca ei, așa că am trișat un pic, am venit cu mașina pe teren”– Dominic Marcu, pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

A făcut istorie cu mașina sa

Dominic Marcu revoluționează Motorsportul din România! Pilotul de 31 de ani face spectacol în Campionatul Național de Viteză în Coastă cu o Tesla Model 3 Performance. Recent, a venit pe locurile 2 și 4 la general.

„La Straja a fost o etapă foarte bună pentru mine. Am reușit să am cel mai bun rezultat, locul 4 la general și pe manșa a doua de concurs am obținut un loc 2 la general. Nicio mașină electrică în istoria acestui campionat nu a venit atât de în față” – Dominic Marcu, pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

La Trofeul Gutâi 2022, campion național la Electrice

După etapa de la Straja, unde a reușit o performanță extraordinară, să se claseze pe locul 4 în clasamentul general și 2 pe manșa a doua de concurs, la ultima etapă, cea de la Baia Sprie, Dominic a avut din nou rezultate foarte bune. Competiția Trofeul Gutâi 2022 i-a adus pilotului de 31 de ani, un loc 8 în clasamentul general și victoria la categoria electricelor și cel de-al doilea titlul de campion național la această clasă.

Tesla lui Dominic prinde 100 în 3 secunde

Dominic este primul pilot din Europa care concurează p o Tesla Model 3 Performance în competițiile de hill climb. În versiunea standard, modelul dezvoltă 500 de cai putere și este capabil să sprinteze de la 0 la 100 km pe oră în 3,2 secunde. Exemplarul de competiție dezvoltat de Dominic cu asistența echipei Cyclon Motorsport a primit, pe lângă setul complet de modificări de siguranță necesare înscrierii în competiții, și un tratament de reducere a masei. Este cu 200 de kilograme mai ușor decât în configurație standard.

Obiectivul lui FC Brașov, să prindă play-off-ul

Din această vară, echipa de sub Tâmpa are un nou președinte, pe Marian Mitran și un nou antrenor, pe Dan Alexa. După un început mai greu de sezon, cu o înfrângere și două egaluri, în etapa trecută, băieții lui Alexa au obținut prima victorie din acest campionat, 1-0, acasă cu Ripensia.

„Am avut un început mai greu, mi-aș fi dorit să avem mult mai multe puncte, am avut momente bune, momente foarte proaste de joc. Este exact cum construiești o casă și o iei de la bază nu construiești casa repede. Din păcate, nu avem bagheta magică să luăm jucători noi și să îi facem să joace perfect. Mă aștept la o creștere a nivelului jocului, de la etapă la etapă” – Dan Alexa, antrenor FC Brașov.

Marian Mitran a lăsat Buzău pentru Brașov și are planuri mari la noua echipă.

„Este o schimbare destul de mare, am venit la o echipă de tradiție, am două luni în care lucrăm la turație maximă, avem foarte mult de muncă, dar încercăm să facem totul cât mai bine. Îmi doresc să readucem echipa la Liga I unde cred că merită să fie. Anul acesta vom încerca să ne calificăm în play-off” – Marian Mitran, președinte FC Brașov.

“Obiectivul e accederea în play-off deși este foarte greu. La liga a doua am confirmat, îmi doresc să reușesc și la liga 1, trebuie să fac și acest pas, ne dorim să ajungem în play-off și de ce nu să promovăm” – Dan Alexa, antrenor FC Brașov.