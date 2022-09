Nava MS Diana oferă croaziere cadou pentru copii

Începând din acest an, și turiștii români au acces la croaziere dunărene internaționale, operate cu o navă românească – nava fluvială de croazieră MS Diana. Prima croazieră a debutat pe 5 mai, pe traseul Orșova – Veliko Gradište – Belgrad. Pentru 2022 sunt programate 20 de croaziere, cu durata cuprinsă între 5 și 8 zile (respectiv de 4, 6 și 7 nopți), în perioada mai – octombrie.

Croazierele operate de către nava MS Diana pornesc din portul Orșova și au ca destinații porturile Veliko Gradiște – Belgrad – Novi Sad (Serbia) și Vukovar (Croația), iar tarifele sunt cuprinse între 550 și 990 de euro de persoană. Tarifele includ toate mesele, excursii cu ghizi locali, vorbitori de limba română, precum și servicii exclusiviste la bord.

Copiii sub 12 ani primesc croaziera cadou

Pentru cei care planifică o vacanță de toamnă în familie și se întreabă unde pot călători cu copiii, MS Diana oferă soluția perfectă: o croazieră de 4 nopți pe Dunăre, în Serbia. Croaziera reprezintă un cadou pentru copiii sub 12 ani, pentru care părinții nu vor plăti nimic. De asemenea, și cei mari vor avea parte de surprize plăcute, precum discounturi și alte mici cadouri. Este vacanța ideală pentru familii, deoarece toată lumea poate găsi ceva distractiv de făcut la bord sau în excursiile de la țărm. Croaziera va avea loc în perioada 20 – 24 octombrie, pe itinerarul Orșova – Donji Milanovac – Veliko Gradište – Belgrad.

Pasagerii vor face plajă la Lacul de Argint, vor vizita încântătoarea metropolă Belgrad, vor admira Veliko Gradište, un orășel tradiţional, cu multe grădini cu flori și terase cochete, vor pătrunde în tainele misterioasei cetăți Golubac, recent restaurate, și se vor bucura de mâncare bună. De asemenea, vor putea admira priveliștile magnifice de pe puntea superioară a NAVEI MS Diana, de la Cazane până la Belgrad.

Începând cu 2021, MS Diana a lansat un concept unic, o călătorie de excepție, o premieră pentru turismul din România, care a venit la pachet cu o ofertă ce prezintă Delta Dunării pe toate cele trei brațe de vărsare în Marea Neagră și Fluviul Dunărea. Anul trecut, peste 2000 de turiști români și străini s-au bucurat de vacanțe de vis la bordul MS Diana, de unde au putut admira frumusețile Deltei Dunării, dar și atracțiile cultural-istorice din Ucraina (Izmail, Cetatea Alba, Valcov și Odesa).

”Croazierele MS Diana, operate între Orșova și Belgrad, Novi Sad respectiv Vukovar, s-au bucurat deja de un mare succes, de la debutul lor, pe 5 mai. Într-o perioadă dificilă, într-un domeniu grav afectat, am decis să facem un pas în față în industria turismului și să oferim o nouă șansă românilor și turiștilor din lumea întreagă să descopere Dunărea în toată splendoarea ei. Aceasta este prima croazieră internațională spre vest, operată din țara noastră, în special pentru turiștii români, iar anul viitor intenționăm să continuăm parcursul pe Dunăre către alte capitale europene. Estimarea mea pentru acest an este de circa 2000 pasageri. Am avut toate categoriile de turiști, pornind de la familii, grupuri de prieteni sau seniori, până la evenimente organizate de corporații sau nunți. Pentru anul următor, dorim să colaborăm mult mai mult cu agențiile de turism. În afara turiștilor români, am avut în acest an şi turişti străini, din Anglia, Germania, Franţa, Belgia şi SUA, inclusiv din ţările arabe”, subliniază Marius Crivțonencu, armatorul navei MS Diana.

MS Diana este dotată cu 40 de camere, single, duble și tip apartament, care pot găzdui până la 80 de pasageri. Fiecare cameră sau apartament are câte o denumire specifică unei localități din Delta Dunării. Cabinele sunt dotate cu aer condiționat, toaletă și duș, TV satelit și prize de alimentare (220v). Restaurantul este situat la deck-ul inferior, în timp ce Lounge Bar-ul se află la cel superior, având o zonă de bar, cu fotolii, canapele de relaxare și ferestre mari care permit admirarea peisajului în timpul croazierei.