Liderul AUR, George Simion, pune „punctul pe i”: Prețurile la energie au fost crescute artificial. Românii au ajuns la capătul răbdării și vor ieși în stradă!

Liderul AUR George Simion a participat luni la emisiunea lui Victor Ciutacu, Punctul Culminant, de la România TV, unde a vorbit despre manifestaţia pe care o organizează pe 2 octombrie, dar şi despre participarea sa la inaugurarea noului an şcolar.

George Simion a declarat, în exclusivitate la România TV, că românii trebuie să iasă în stradă la proteste, pentru că preţurile au fost crescute artificial, în ciuda faptului că România este independentă energetic. Liderul AUR se bazează şi pe faptul că, în opinia sa, PSD va dori să iasă de la guvernare înainte de alegerile din 2024.

„Proteste pentru ca Romania este independenta energetic, cu o guvernare sanatoasa, romaneasca. Romanii ajung sa plateasca de 5 ori pretul pentru energia produsa in Romania. Acum se pretinde ca nu ne da voie UE sa inghetam preturile. Daca nu ies romanii in strada, traderii si intermediarii, care nu au nicio treaba cu Romania, vor continua sa castige miliarde pe spatele romanilor.

Eu zic ca PSD-ului ar trebui sa-i fie frica de alegeri din 2024, ar trebui sa vrea si ei, ca si noi, alegeri anticipate, sa dizolve aceasta uniune nenaturala.

Din pacate, la noi nu exista entitati care sa scoata lumea in strada. Noi suntem destul de bine organizati in teriitoriu si facem apel si la alte forte politice, daca vor sa se alature. Eu am mare incredere ca iesirile repetate in strada o sa faca ca acest guvern sa fie cel putin „mai favorabil” romanilor.

Dupa iarna aceasta PSD nu isi va mai permite guvernarea cu PNL. Eu sunt convins ca nu se face nicio rotatie, nu vrea niciunul. Nu sunt capabili sa guverneze, au dat 100 de lei la pensionari cu o mana si au luat cu mana cealalta 500. Daca nu s-a plafonat si pentru agentii economici, totul se va scumpi. Cat timp o sa-l mai tina PSD pe Virgil Popescu. Nevoia asta de stabilitate, de care vorbesc ei, a adus numai saracie.”, a spus George Simion.

George Simion este sigur că românii au ajuns la capătul răbdării şi că la protestul din 2 octombrie vor veni şi mulţi bucureşteni.

„Eu n-as fi pesimist. Cred ca pe 2 octombrie vor fi in strada si bucuresteni si ilfoveni. O sa vina si din tara, in mod organizat, cati vor dori. Suntem singura opozitie la acest sistem Ciolaco- iohanist. Noi facem apel si la sindicate, si la fermieri. Nu are de ce sa aprobe Nicusor Dan, trebuie instiintat, i-am trimis o instiintare.

Pe mine ma opresc foarte multi oameni pe strada si ma intreaba cand facem ceva, cand ii chemam sa iasa in strada, imi spun ca nu mai au ce face, nu se mai descurca. Noi, cu 10% in Parlament, nu avem ce face. Avem nevoie de oameni in strada, au distrus sindicatele, au dezbinat revolutionarii, totul s-a facut planificat.

La fel ca si criza Covid, si aceasta criza este planificata. Aceasta criza s-ar putea sa fie influentata si de razboiul din Ucraina, dar inainte cu 6 luni a fost facuta liberalizarea, primita in plic de la Bruxelles. Noi importam carbune de la Polonia, dar am vandut Mintia, si cu 100 de milioane subevaluata. Comanescu si-a manifestat interesul de a cumpara Mintia. Ca asa era prevazut in PNRR.”, a adăugat deputatul AUR.

Liderul AUR a vorbit şi despre tema zilei, presupusele huiduieli care i-ar fi fost adresate la deschiderea anului şcolar de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr

„Nu m-ar fi deranjat daca eram huiduit, am mai fost. Dar sa vii asa, o parte a a presei… Si eu huiduiam sau aplaudam in liceu si facultate, tine de libera exprimare. Au spus ca mi-au intrerupt discursul. Se aude ca o fata a strigat casa de piatra si alta a strigat huo. Au facut un montaj si au pus sunetul de trei ori. Suntem politicieni, lumea ne iubeste si ne uraste. Au sarit pe doamna director cum au sarit si pe Phoenix, cum au sarit si pe Victor Ciutacu si Robert Turcescu, pentru ca au venit la nunta mea. Breaking News! Directoarea casei de copii din Valcea, unde am donat alimentele ramase la nunta mea, este amenintata de DGASPC ca va fi data afara. Anul trecut a fost domnul Citu la Lazar, asa ca nu m-am dus, m-am dus la scoala generala 87, de la Bobocica.

Anul viitor ma duc in Filiasi, unde sunt copiii carora le dau bursa lunara, pentru ca am vazut copii de clasa a V-a care nu stiu adunarea si scaderea. Calitatea actului de invatamant nu tine doar de veceul din curte. Nu exista interes pentru invatamant in rural. Copiii cu care a fost Ilinca la mare nu stiau adunarea si scaderea. Le-am zis ca anul viitor nu-i mai luam, daca nu ne trimit poze cu temele in fiecare seara”, a spus Simion.