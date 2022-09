Deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, mesaj tranșant: „Fără intrarea Partidului Social Democrat la guvernare, inflația era astăzi 30%, iar protestele, la ordinea zilei!”

Domnule deputat Dan Cristian Popescu, au trecut nouă luni de guvernare PSD-PNL-UDMR. Cum o caracterizați, cu bune și rele, evident, în contextul unei situații excepționale, criza pandemică nu s-a încheiat, războiul din Ucraina, criza energetică?

Dacă ne-am fi gândit înainte, la cea mai dificilă perioadă din istoria României, nu aș fi crezut că aceasta este chiar cea din acești ani. Conjunctura geopolitică a fost total nefavorabilă oamenilor și nu vorbesc acum doar despre români. Criza mondială în care ne aflăm afectează, din păcate, cea mai mare parte a economiilor mondiale. Vorbim, pe de o parte, de criza aceasta inflaționistă, care a fost generată de doi ani de zile de stagnare mondială. Această pandemie a avut nu numai efecte dezastruoase în plan medical, dar efectele cu adevărat devastatoare vin în plan economic. Luăm exemplul unei companii, numele nu contează, care timp de doi ani nu produce nimic și, totuși, dă salarii angajaților. Acest lucru s-a întâmplat la nivel global. Efectele sunt foarte greu de calculat și astăzi și cheltuielile pe care le vom face la nivel global pentru ieșirea din această criză extrem de gravă vor fi enorme. Este, practic, o suprasarcină care se adaugă pandemiei care, în sine, a avut efecte medicale negative.

Dacă adăugam și acest conflict din Ucraina, care este chiar în “coasta noastră” și care pare, deja, un conflict pe termen mediu, să nu spun lung, deși la început se vorbea de un război scurt. Deja au trecut peste șase luni de război în Ucraina și nu vedem vreun semn pozitiv în direcția încheierii acestuia. De altfel, oficialii NATO vorbesc despre o perioadă îngrijorătoare -cinci ani de zile- care nu ne dă mari speranțe.

„Era mult mai facil pentru Partidul Social Democrat să rămână în opoziție”

Toate aceste lucruri, la care s-a adăugat și criza energetică care are rădăcinile în inflație și în liberalizarea prețurilor la energie, dar și în problemele structurale de la nivelul planetei, ne fac să înțelegem că traversăm, din punct de vedere economic, una dintre cele mai grele perioade din istorie. Dacă noi, cei de la Partidului Social Democrat, am fi pus înaintea interesului național interesul electoral, nu am fi intrat la guvernare. Era mult mai facil pentru Partidul Social Democrat să rămână în opoziție, să critice, dar prețul plătit de România și, implicit, de români ar fi fost uriaș. De aceea, ne-am implicat și am venit cu măsuri care au îmbunătățit viața românilor.

Este evident că nu au fost rezolvate toate problemele și oamenii o duc greu dar, fără acele majorări de 10% la pensii, de la 1 ianuarie, la persoanele cu dizabilități, tichete de 700 lei pentru cei defavorizați, bani pentru companiile care procesează produse românești, ajutoare consistente pentru firmele care le-au accesat, fără compensarea facturilor la energie etc, situația ar fi fost mult, mult mai grea. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Partidul Social Democrat nu ar fi intrat la guvernare? Veniturile ar fi fost mult mai mici, iar prețurile mult, mult mai mari.

Nici nu vreau să-mi imaginez în ce situație disperată era, astăzi, România. Partidul Social Democrat ar fi câștigat capital politic, însă ne era foarte greu să redresăm situația dacă am fi rămas în opoziție.

Consider însă intrarea Partidului Social Democrat la guvernare benefică pentru România și români deși mai sunt multe lucruri de făcut. Chiar astăzi, când realizăm acest interviu, la Guvern, se discută propunerile Partidului Social Democrat de a supraimpozita pe lanț industria de desfacere a energiei, acei așa-ziși intermediari, care au tranzacționat de la un preț de 500-600 de lei la 3000-4000 lei megawattul, situație care, la prima vedere, pare un demers total speculativ. Noi credem că reglementarea pieței de energie, practic revenirea la situația de dinaintea liberalizării, ar fi singura soluție. S-a mers însă pe compensare, s-a adăugat această supraimpozitare pe ramură care, sperăm, va domoli apetitul speculativ al actorilor din piața energiei.

„Partidul Social Democrat nu a reușit să rezolve toate problemele cu care se confruntă România, însă multe dintre acestea au fost rezolvate!”

Domnule Dan Cristian Popescu, haideți să facem un scurt exercițiu de imaginație și să ne închipuim cum ar fi arătat astăzi România dacă ar fi fost condusă de un guvern PNL-USR-UDMR sau de unul minoritar PNL-UDMR, condus de Florin Cîțu. Concret, cum credeți că ar fi arătat situația?

Probabil că vorbeam astăzi de o inflație de 30%. Protestele la nivel național erau la ordinea zilei. Nu cred că un ministru al Sănătății de la USR ar fi avut curajul domnului Rafila, care a eliminat, și foarte bine a făcut, restricțiile generate de pandemie și, astfel, ar fi adâncit și mai mult problemele economice. Vorbim, de asemenea, de pensii, care ar fi rămas la cuantumul anului trecut pentru că știți versiunea liderilor USR, și anume, “nu sunt bani la buget!”. Însă, aș adăuga eu, pentru firmele de consultanță, firme de casă ale lui Barna, Drulă, Năsui, Voiculescu și alții, evident, că sunt!

Scandalurile erau la ordinea zilei iar situația economică ar fi fost dezastruoasă. Nici noi, cei de la Partidul Social Democrat, nu am reușit, este foarte corect, să rezolvăm toate problemele cu care se confruntă România, însă multe au fost rezolvate. Vă dați seama cât ar fi fost astăzi prețul energiei, ce impact în inflație ar fi avut acest lucru numai prin prisma faptului că știm că energia are un impact de 40% în inflație. Nu vreau să mă gândesc la numărul persoanelor care ar fi fost în imposibilitatea de a-și achita factura și, în consecință, ar fi fost debranșate.

Pentru a contracara aceste valuri de scumpiri, Partidul Social Democrat discută despre o nouă creștere, de la 1 ianuarie 2023, cu 10% a punctului de pensie, cu eforturi, evident, foarte mari în contextul în care vorbim de o sumă de 11 miliarde de lei. Legea – care, oricum, nu s-a respectat deloc în ultimii șase ani – ne obliga doar la o creștere de 5,1%, cât a fost inflația pe anul trecut, dar liderii Partidului Social Democrat au considerat, pe bună-dreptate, că majorarea ar fi fost insuficientă. Dacă adăugăm însă aceste 10%, la cele 10% de anul trecut și la cea de-a 13-a pensie, vorbim despre o creștere importantă, cu mult sub nevoile românilor, este adevărat, însă o creștere care nu s-ar fi făcut dacă Partidului Social Democrat nu era la guvernare.

„Eu cred în necesitatea opoziției, dar a unei opoziții care vine cu proiecte fezabile, care aduc un plus omului de rând”

Cum răspundeți acuzațiilor de demagogie în privința creșterii salariilor bugetarilor, a pensiilor, dar și a altor decizii cu caracter social?

Aceste acuzații vin, mai ales, din direcția USR. Liderii acestui partid nu mai au argumente, asta în dituația în care le-ar fi avut vreodată, și sunt, practic, prinși între scandalurile interminabile din propriul partid și neputința de a face o opoziție constructivă. Eu cred în necesitatea opoziției, dar a unei opoziții care vine cu proiecte fezabile, care aduc un plus omului de rând. Dacă tu aduci doar scandaluri – cu care ne-au obișnuit miniștrii USR, când au fost la guvernare, și primarii USR, de doi ani de când dezamăgesc foarte mult în municipiile și sectoarele pe care le administrează – și critici sterile, care nu aduc nimic bun, nu faci altceva decât să te decredibilizezi ca partid.

Din fericire, românii au înțeles că țipetele de sirenă ale celor de la USR nu au alt scop decât captarea atenției electoratului. Nu există nicio măsură propusă, adoptată de cei de la USR, care să vină în sprijinul românilor.

Vin doar cu clișee, gen: „noi suntem antihoție”, „noi combatem corupția” însă orice om cinstit din țara asta este împotriva hoției și corupției! Mai mult, sunt împotriva bisericii! Este dreptul tău să fii ateu, nu ți-l interzice nimeni, însă nu ai voie să faci politică din aceste acuzații.

Toate studiile și sondajele arată că miniștrii Partidului Social Democrat sunt mult mai vizibili, mai activi, mai prezenți decât cei ai PNL? Care este explicația acestei situații?

Noi ne uităm, în primul rând, în curtea noastră și ne dorim să avem miniștri performanți, nu pentru a-i compara cu ceilalți din Coaliție, ci pentru ca, prin prestația lor, să facem, ca partid, lucruri bune pentru români. Poate și faptul că Partidul Social Democrat având un număr mai mare de specialiști din care au fost selectați demnitarii a dus la niște miniștri mai bine pregătiți, mai experimentați. A fost o discuție foarte interesantă la nivelul partidului, când s-a luat decizia intrării la guvernare, legată de persoanele cu care să intrăm în Guvern. Pe de o parte, erau voci care susțineau varianta conform căreia să nu ne asumăm acest pas cu eșalonul întâi, ci cu persoane din eșaloanele doi și trei. Dar s-a decis ca Partidul Social Democrat să intre la guvernare cu cele mai importante nume, mai puțin președintele partidului, Marcel Ciolacu, care, probabil, va fi premier după rotația din luna mai a anului viitor. În context, au intrat la guvernare persoanele de la vârful partidului, doi prim-vicepreședinți, președintele Consiliului Național, vicepreședinți. A fost, practic, o asumare totală a intrării la guvernare. Iar numele miniștrilor Partidului Social Democrat arată foarte clar acest lucru.

„Liderii Partidului Social Democrat au acționat corect în direcția stabilității politice și un rol crucial l-a avut președintele Marcel Ciolacu!”

Puțini au crezut, sunt convins că și în Partidul Social Democrat, după dezamăgirile aduse de Dragnea și Dăncilă, că Ciolacu va face notă discordantă. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a reușit să readucă Partidul Social Democrat la guvernare, să ofere stabilitate politică României și, de ce nu, să țină în frâu un partid uriaș, precum Partidului Social Democrat. Reprezintă Marcel Ciolacu o surpriză?

Un merit uriaș în realizarea acestei Coaliții îl are Marcel Ciolacu. De altfel, dacă ascultam majoritatea analiștilor care pronosticau, atunci când s-a realizat Coaliția, că aceasta nu va ține decât maximum șase luni, că vor fi scandaluri, certuri, neînțelegeri, nici nu mai trebuia să intrăm la guvernare. Să nu uităm că, până în noiembrie, fusese la putere o Coaliție care era, într-un fel, din aceeași familie politică, cu lideri care s-au certat, ca la ușa cortului, în detrimentul României.

Cu toate acestea, președintele Marcel Ciolacu a arătat că este o persoană responsabilă. S-a implicat total în această Coaliție și a făcut posibil ca, în vremuri extrem de dificile, să pună bazele unei Coaliții largi, de care România avea nevoie, o Coaliție în care, cu mici excepții, nu am văzut scandaluri majore. Mai există disensiuni, reproșuri minore, însă nimeni nu poate contesta faptul că Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat au pus stabilitatea politică mai presus de doctrine și de mize electorale. Liderii Partidului Social Democrat au acționat corect, în direcția stabilității politice și un rol crucial l-a avut Marcel Ciolacu. Și, ca să răspund până la capăt întrebării dvs, vă spun că prestația lui Marcel Ciolacu, ca președinte al Partidului Social Democrat, nu reprezintă pentru mine (și sunt convins că nici pentru colegii mei) o surpriză. Ba dimpotrivă!

„Marcel Ciolacu are calități necesare pentru a fi un bun premier”

Cum vedeți evoluția acestei alianțe până la ciclul de alegeri din 2024 și, bineînțeles, după preluarea, în mai a anului viitor, a funcției de premier de către un lider al Partidului Social Democrat, cel mai probabil, Marcel Ciolacu?

Menținerea stabilității Coaliției, în contextul acestor crize cumulate, este, până la urmă, o provocare uriașă. Nu cred că este momentul, în această situație delicată, ca vreun lider al Coaliției să nu respecte ceea ce s-a decis în protocolul Coaliției. Nimeni nu are nevoie de vreun scandal, ci de o Coaliție stabilă, cu o prestație coerentă, cu respect reciproc între liderii săi, care să funcționeze până în 2024 și, de ce nu, și după 2024.

Cu toate că Marcel Ciolacu a spus foarte clar că nu ține cu orice preț să devină premier, dacă partidul îi va cere acest lucru își va asuma această responsabilitate uriașă. Sunt convins că dânsul este capabil să răspundă uriașelor așteptări ale românilor, în contextul acestei situații dificile. Marcel Ciolacu are calități necesare pentru a fi un bun premier, pentru a face tot ce ține de domnia sa pentru a menține o Coaliție stabilă, care să guverneze pentru România! Din păcate, marea majoritate a lucrurilor negative vin din afara țării și acestea nu pot fi controlate. Tot ceea ce facem noi la guvernare este reducerea consecințelor acestor crize cumulate.

Deși este prematur să discut despre acest lucru, nu este exclusă varianta ca Marcel Ciolacu să fie premier și după alegerile din 2024. Dar, până atunci, sunt multe alte lucruri importante de făcut pentru țară. Iar Partidul Social Democrat își va respecta promisiunile făcute românilor!

Să nu uităm faptul că a accepta în această perioadă un post de ministru sau, cu atât mai mult, funcția de premier reprezintă o provocare uriașă!

„Intrarea Partidului Social Democrat la guvernare a oprit declinul electoral al PNL!”

Domnule Dan Dristian Popescu, ca parlamentar al Partidului Social Democrat, principalul partener de guvernare al PNL, cum apreciați prestația PNL de până acum și cum vedeți evoluția liberalilor până la ciclul de alegeri din 2024?

În mare, partenerii de Coaliție au respectat ce s-a discutat. Ne confruntăm în continuare cu această problemă majoră, rămasă, din păcate, nerezolvată, legată de energie, și există foarte multe nemulțumiri în privința modului cum a gestionat ministrul Energiei, Virgil Popescu, această situație și chiar de soluția propusă privind compensarea care are, din păcate, foarte multe hibe ascunse, care dacă nu vor fi rezolvate prin supraimpozitare pot crea alte probleme.

Cei de la PNL sunt beneficiarii acestei stabilități și, dacă nu ar fi ajuns la un acord cu Partidul Social Democrat, ar fi avut de suferit inclusiv politic. Noi am acceptat un acord politic care nu a respectat însă aritmetica parlamentară, dar am acceptat acest lucru, așa cum am mai spus, în condițile în care România avea nevoie urgentă de stabilitate politică. Nu a contat nicio secundă pentru Partidul Social Democrat faptul că a fost dezavantajat de împărțirea politică făcută. Condiția esențială pentru Partidul Social Democrat a fost acceptarea de către partenerii de Coaliție a pachetelor sociale pentru români. Pentru noi nu a contat numărul de funcții sau importanța ministerelor obținute.

PNL, în urma intrării la guvernare a Partidului Social Democrat, și-a oprit declinul politic. Să nu uităm că, în octombrie 2021, pe când Florin Cîțu era premier interimar și președinte al PNL, partidul era într-un declin politic major.

Astăzi, liberalii au recuperat o mare parte dintre voturiler pierdute pe partea dreaptă în dauna celor de la USR, care s-au dovedit incapabili să facă o opoziție constructivă.

În funcție de prestația candidaților, inclusiv a celui de la alegerile prezidențiale pe care o să îi aibă la viitoarele alegeri, cred că PNL o să obțină un scor în jurul a 20%. Pe de altă parte, sunt convins că Partidul Social Democrat va obține un scor în jurul a 40%, plus minus trei la sută. Asta în condiții de normalitate politică. Din păcate, situația la nivel geopolitic este pe cât de alarmantă, pe atât de imprevizibilă.

Să știți că, astăzi, la Partidul Social Democrat nu se discută altceva decât despre soluțiile pentru energie, nici cine va fi premier și nici vorbă de vreo negociere privind candidatul la prezidențiale. Problema cea mai arzătoare pentru români este energia! Prețurile la energie trebuie ținute sub control! Trebuie rezolvat urgent acest lucru! Orice discuție despre candidați, alegeri, este nu numai prematură, dar și inadecvată, în acest moment.

„USR se află într-o degringoladă accentuată!”

Mai este posibilă revenirea USR la un scor electoral de două procente, după plecarea din partid a lui Dacian Cioloș și a unei bune părți a susținătorilor săi și după alegerea lui Cătălin Drulă în fruntea partidului?

USR se află într-o degringoladă accentuată. În ritmul acesta, intrarea în viitorul Parlament va fi la limitată. În afara faptului că liderii săi au dovedit că sunt incapabili să înțeleagă rolul unui politician și modul de a face politică și au crezut că, prin țipete și radicalism, pot rezolva ceva, partidul se află, practic, într-o schismă internă, în urma rupturii dintre echipa Drulă și cea a lui Cioloș. În loc să meargă pe un leadership mai diplomat, au ales, din punctul meu de vedere, total nefericit, varianta cea mai contondentă, și anume, Drulă, care nu este un lider de proiecte, de construcție, ci unul de scandal. Aveau acest tipar de lider scandalagiu, precum Clotilde Armand. De altfel, toți primarii USR au eșuat: și la Sectorul 1, și la Sectorul 2, și la Timișoara, și la Brașov. La Timișoara, primarul a fost ales ilegal, neavând domiciliu în Timișoara, viceprimarul a făcut muncă în folosul comunității, penal fiind. La Sectorul 1, Clotilde Armand o ține din scandal în scandal. La Sectorul 2, nu înțeleg, ca locuitor al acestui sector, ce vrea să facă Radu Mihaiu aici, în afară de taxe peste taxe. Și la Brașov, linia este similară, și anume, eșecuri pe linie. Nu cred că vreun lider sau primar USR mai este frecventabil în aceste condiții.

Exceptând partide nou înființate, dar fără șanse la viitoarele alegeri, precum Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, niciun partid nu se va mai asocia cu ei. Nu poți să te aliezi și să construiești ceva cu acest tip de oameni! Au fost și oameni în USR care chiar au vrut să schimbe ceva în bine însă au fost eliminați cu brutalitate din zonele de decizie! Unii și-au dat demisia, alții așteaptă încă o schimbare și, probabil, vor pleca și ei.

Mai mult, nu înțeleg nici demersul eșuat al lui Cioloș și al său REPER. Evident că nici acesta nu are vreo șansă.

„Crizele sunt favorizante pentru partide populiste, precum AUR, cu lideri pe care nu îi doare gura să spună orice pentru a obține capital electoral!”

Evoluția AUR îngrijorează partidele parlamentare. Pot reprezenta George Simion și colegii săi o uriașă surpriză la viitoarele alegeri? Sau partidul nu va putea depăși 15-17%?

Din păcate, crizele sunt favorizante pentru partide populiste, cu lideri pe care nu îi doare gura să spună orice pentru a obține capital electoral. Sunt și lucruri pe care liderii lor le spun și cu care eu, personal, sunt de acord, și anume, cele legate de biserică, de tradițiile românilor… Ce nu înțeleg liderii AUR este faptul că soluțiile sunt una, iar îmbrăcatul în ie, altceva. Demagogia, populismul, nu ajută, din nefericire, mediul economic. Este nevoie de soluții pliate pe realitate, iar în cazul liderilor AUR acestea lipsesc. Liderii AUR pot atinge un scor de 15% la viitoarele alegeri, un scor foarte bun pentru partid, dar insuficient pentru a intra în ecuația viitoarei guvernări.

Un interviu realizat de Iulian Badea