Ziua Cinematografului. 10 Septembrie 2022.Conferință Alex Leo Șerban + Proiecție #Dog Poop Girl 

Sâmbătă, 10 septembrie 2022, Teatrul Național ”I. L. Caragiale” din București transformă Amfiteatrul de pe acoperișul clădirii în cinematograf și vă invită să vizionați filmul scris și regizat de Andrei Huțuleac, #Dog Poop Girl, o comedie neagră despre pericolele internetului.

Evenimentul are loc în cadrul inițiativei Ministerului Culturii de a serba, în ziua de 10 septembrie, Ziua Cinematografului.

În aceeași zi, începând cu ora 18.00, pe canalul de Youtube al TNB va fi difuzată conferința De ce vedem filme, susținută de Alex Leo Șerban, în anul 2009, în seria CONFERINȚELOR TEATRULUI NAȚIONAL.

Filmul #Dog Poop Girl este o satiră tragicomică cu elemente absurde care dezvăluie pericolele cu care se confruntă societatea modernă din cauza răspândirii fulminante a informațiilor false pe internet și în special în social media.

Proiecția va avea loc la Amfiteatru TNB, începând cu ora 20.00 și va fi urmată de o sesiune Q&A, la care și-au anunțat prezența: Andrei Huțuleac, Andreea Grămoșteanu, Amalia Ciolan și Tudor Istodor.

Debutul regizoral al lui Andrei Huțuleac, #Dog Poop Girl este inspirat de primul caz de online shaming din istoria internetului. „Am început să scriu scenariul în 2017, după ce am citit o carte care se numește „Umilirea publică în epoca internetului” de Jon Ronson. Lectura mi-a reactivat o anxietate imensă pe care o simțeam în legătură cu această aparentă democratizare a opiniei pe care o propune internetul. Ideea că oricine poate să spună orice despre oricine, fără să contextualizeze neapărat. Și că asta poate, uneori, să distrugă viața cuiva. Filmul este deci o manifestare a acelei anxietăți pe care am resimițit-o, atât la lectura cărții, cât și la scrierea scenariului. Am exorcizat această anxietate abordând povestea ca pe o satiră socială tragicomică. Am îmbrăcat monstrul de sub pat într-o rochiță ca să-mi fie mai puțin frică de el”.

În cadrul Festivalului Internațional de Film de la Moscova, #Dog Poop Girl a primit premiul pentru Cel mai bun film, iar protagonista lui, Andreea Grămoșteanu, premiul pentru Cea mai bună actriță. La cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, filmul a fost distins cu premiul pentru debut.

Din distribuție fac parte nume precum: Andreea Grămoșteanu, Tudor Istodor, Cezar Antal, Paul Chiribuță, Coca Bloss, Rodica Mandache sau Dana Rogoz.

Filmul este produs de DaKino Production în co-producție cu Diud, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune.

Vă așteaptă sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 20.00, la Amfiteatru TNB!

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile și în baza unei rezervări prealabile la adresa: promovaretnb@gmail.com

Atenție! În cazul în care va ploua, proiecția se va muta la Sala Media.