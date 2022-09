Drulă pune tunurile pe Iohannis și Bode: A ieșit Poliția lui Bode să mintă pentru el și Iohannis, despre licitația pentru 600 de BMW-uri!

Liderul USR, Cătălin Drulă, președintele USR, critică dur licitația prin care Poliția Română a încheiat un contract-cadru de maximum 600 mașini BMW cu Automobile Bavaria, calificând-o drept ”licitație cu dedicație”.

Drulă a precizat într-o postare pe Facebook că ”poliția lui Bode a mințit” când a explicat necesitatea unor specificații controversate, cu referire la explicațiile date luni de șefii Poliției Române într-o conferință de presă.

Sindicatul Europol și presa au denunțat condițiile restrictive din caietul de sarcini al licitației, precum cutia de viteze automată cu 8+1 trepte de viteză sau cele legate de puterea minimă a motorului și înălțimea mașinii.

„A ieșit astăzi (n.r- luni) Poliția lui Bode să mintă pentru el și Iohannis, despre licitația pentru 600 de BMW-uri.

Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație.

Să zicem că vrei să cumperi 600 de BMW-uri 320ix de la prietenul președintelui.

Ai putea să ceri o berlină, relativ puternică (min. 175 cai putere), pe benzină, cu cutie automată, tracțiune integrală, accelerație de la 0-100km/h în cel mult 8 secunde.

Ai putea.

Dar ce te faci dacă vine un ofertant cu Skoda Octavia 2.0 TSI DSG 4X4 care se potrivește la toate, dar costă numai 28.000€ pe când BMW-ul e 38.600€?

Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1450mm și Octavia nu se califică pentru că are 1469mm.

Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1456mm.

Dar cum scapi de Audi A4 40 TFSI quattro care costă tot 38.600€ și se potrivește la toate cerințele sau le depășește?

Cutie de viteze automată CU MINIM 8+1 TREPTE. Ce să vezi? Pe A4 e S-tronic cu 7+1 trepte. O diferența irelevantă în practică și mai ales în practica poliției.

Faci o căutare de piață și vezi că se mai potrivesc niște modele care te-ar putea amenința.

Mercedes C 200 4MATIC. Ăsta e periculos. Are tot ce are și BMW-ul, ba chiar și cutie cu 9+1 trepte (9G-TRONIC). Prețul e competitiv, 41.000€, deci riști dacă nu-l elimini.

Soluția? Motor de minim 1,9 litri. Mercedesul are doar 1,5 litri, deși scoate din ei 224 de cai-putere și te lipește de scaun la 7,1 secunde până la 100km/h.

Afară și cu C200.

Ce rămâne care să se potrivească cu specificația ta? Numai variante care nu pot concura. Un Mercedes C300 4MATIC de 47.000 €, un Alfa Romeo Giulia Veloce de 50.000 € și un Jaguar XE P300 AWD cu producție și disponibilitate mică.

Ți-a reușit dedicația, președintele și prietenul său sunt mulțumiți.

*toate prețurile sunt cele de listă, fără TVA inclus”, a punctat liderul USR.