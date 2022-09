Victor Ponta trage un nou semnal de alarmă: „Suntem într-o uriașă criză economică și socială, dar mai ales într-o criză de lideri!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, avertizează că „suntem deja intr-o uriasa criza economica si sociala ; dar mai ales intr-o criza de lideri , de conducatori politici , care sa aiba experienta, stiinta, putinta si dorinta sa rezolve problemele Romaniei!”.

„Culmea e ca aproape am ajuns sa fiu de acord cu Florin Citu – doar ca nu “vine o criza” ci suntem deja intr-o uriasa criza economica si sociala ; dar mai ales intr-o criza de lideri , de conducatori politici , care sa aiba experienta, stiinta, putinta si dorinta sa rezolve problemele Romaniei! Sunt sigur ca si Florin Citu o sa ajunga sa imi dea dreptate – in aceste momente de criza am ajuns si din cauza Dlui Iohannis care a tot impus si schimbat Prim Ministri, Ministri si alti “sefi” din simpla dorinta de a avea executanti docili , nu oameni capabili ! Pe acesti oameni ( inclusiv Florin Citu) i-a pus in functii pentru care nu aveau nicio calificare sau capacitate ; dupa care i-a schimbat cu unii mai incapabili dar mai docili! Si uite asa Dlui Iohannis i-a fost din ce in ce mai bine – si romanilor din ce in ce mai rau!