Premierul socialist al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, vrea un sistem global de cenzură!

Jacinda Ardern, premierul socialist în Noua Zeelandă, a ieșit public cu o declarație care a șocat presa internațională. Oficialul de la Wellington a cerut un sistem global de cenzură care să fie aplicat cetățenilor ce contestă deciziile guvernelor.

Pentru că cenzura prin intermediul rețelelor sociale nu este atât de eficientă pe cât de mult și-ar dori, Jacinda Ardern a cerut impunerea cenzurii clasice, asumată de regimurile totalitare, cenzura de stat.

Premierul din Noua Zeelandă și-a exprimat punctul de vedere în această săptămână, în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite. Ardern a cerut cenzură globală pentru a combate informațiile pe care le etichetează drept „dezinformări”, se arată într-un material publicat pe ZeroHedge.

În opinia premierului neozeelandez, libera exprimare trebuie „să aibă frână”, stabilită de guverne. În discursul său, Jacinda Ardern a lăsat de înțeles că se teme de revolte populare.

„Dar ce se întâmplă dacă acea minciună, spusă în mod repetat şi pe mai multe platforme, îi îndeamnă, inspiră sau motivează pe alţii să ia armele?! Pentru a ameninţa securitatea altora… Să închidă ochii la atrocităţi sau, mai rău, să devină complice la ele… Ce se întâmplă atunci?

Aceasta nu mai este o ipoteză. Armele de război s-au schimbat, ele sunt asupra noastră şi necesită acelaşi nivel de acţiune şi activitate pe care l-am pus în armele de altădată.

Am recunoscut ameninţările pe care le creau vechile arme. Ne-am reunit în comunităţi pentru a minimiza aceste ameninţări. Am creat reguli, norme şi aşteptări internaţionale. Nu am văzut niciodată acest lucru ca pe o ameninţare la adresa libertăţilor noastre individuale – mai degrabă, a fost o prezervare a acestora. Acelaşi lucru trebuie să se aplice acum, când ne asumăm aceste noi provocări”, a declarat oficialul de la Wellington, citată de EpochTimes.