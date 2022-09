George Simion, mesaj tranșant după scandalul cu polițiștii din Piața Victoriei: Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la poliţie!

George Simion a ajuns la poliție după scandalul cu poliția din Piața Victoriei. Zeci de polițiști, jandarmi și mascați au fost chemați să ridice un autocarul plin cu protestatari parcat acolo. Au fost îmbrânceli cu jandarmii și după controlul actelor celor prezenți, liderul AUR a fost dus la secția de poliție pentru că avea permisul suspendat.

George Simion a explicat, după ce a fost luat pe sus de Poliţie din faţa Guvernului, motivul pentru care a fost ridicat din Piaţa Victoriei.

„Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la poliţie. Pentru că am o ordonanţă de clasare din august despre care acum am aflat. Toată schema lor a fost să ne scoată din autocar cu forţa, cu mascaţii, cu jandarmii. Asta voiau să facă cu jandarmii ca să elimine protestul de aici”, a spus liderul AUR, George Simion, după ce a fost dus la Poliţie.

George Simion a anunțat încă de joi seară că a început protestul în fața Guvernului, care va avea loc pe tot parcusul lunii octombrie, potrivit unei declaraţii exclusive la România tv.