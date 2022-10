Liderul PMP, Eugen Tomac, pune „punctul pe i”: Războiul din Ucraina nu se va încheia curând!

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că războiul din Ucraina nu se va încheia curând, însă crede că vor exista premise pentru ca anul viitor să înceteze ostilităţile.

„Din păcate, războiul nu se va încheia curând. Din păcate, Kremlinul duce un război pe mai multe fronturi, nu doar în Ucraina. Încearcă să utilizeze toate instrumentele prin care să pună un şantaj suplimentar pe Uniunea Europeană, sabotând practic orice înţelegere care există la ora actuală. (…) Războiul, din păcate, nu se va încheia, produce consecinţe directe şi asupra noastră. Noi o resimţim în primul rând prin prisma crizei umanitare legate de refugiaţi, dar şi prin prisma efectelor pe care le produce pe piaţa energetică, dar cred că vor exista premise ca anul viitor să înceteze cel puţin ostilităţile”, a spus Tomac într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.

Liderul PMP consideră că încercarea de a pune o presiune suplimentară pe statele europene prin ameninţarea cu arma nucleară nu face decât să arate cât de „paranoic” este Vladimir Putin.

„Ce nu înţelege Kremlinul este următorul lucru (…). Putin şi-a dorit să oprească extinderea NATO şi efectul deciziilor lui din ultimul an este următorul: NATO este mult mai puternică, iar Suedia şi Finlanda, două state care au stat neutre timp de un secol, au aderat la NATO. Doi: Putin şi-a dorit să menţină în zona sa de influenţă Ucraina cu orice preţ, sperând ca în câteva săptămâni să o anexeze. Rezultatul este că Ucraina a devenit astăzi una dintre cele mai militarizate ţări din Europa, care opune rezistenţă ofensivei ruseşti şi evident că ucrainenii nu vor uita niciodată măcelul din aceste luni. Deci, pe termen mediu şi pe termen lung, tot Putin a pierdut. Şantajează UE cu gazul. Rezultatul este foarte simplu: în urmă cu un an, Europa era în proporţie de 40% dependentă de gazul rusesc, atât se importa. După toate deciziile luate în ultimele luni, doar 9% din gazul necesar pe pieţele europene este importat din Rusia. Tendinţa este ca într-un an de zile să nu mai fie importat absolut deloc gaz din Rusia, nici petrol, nici alte resurse. Deci a pierdut o piaţă importantă”, a explicat Eugen Tomac.

Totodată, acesta a făcut referire la faptul că, dacă va reuşi să ocupe Ucraina, liderul rus nu se va opri aici, ţinta imediat următoare fiind Republica Moldova.

„Evident că prima victimă după Ucraina este Republica Moldova. Un stat cu peste 3 milioane de cetăţeni şi, atenţie, nu este orice stat. Este cel de-al doilea stat românesc, în care peste 50% din cetăţenii Republicii Moldova sunt şi cetăţeni ai României. Deci provocările în ceea ce ne priveşte pe noi pe chestiunea spaţiului estic sunt multiple. Tocmai de asta spun că, în contextul actual, avem nevoie de o guvernare care să şi comunice lucruri importante. Ori, în afară de aceste comunicate seci şi bâlbâielile pe care le observăm, nu se întâmplă lucruri extraordinare. Însă cred că, legat de Republica Moldova, trebuie să fim extrem de implicaţi”, a mai spus preşedintele PMP.