El e singurul arbitru bărbat din gimnastica ritmică românească!

Fost voleibalist, Radu Cojocaru este prezent ca secretar al comisiei de arbitri și la concursurile de gimnastică artistică.

A făcut volei toată adolescența, dar s-a îndrăgostit iremediabil de gimnastică. Radu Cojocaru este singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești și de foarte multe ori oficiază ca secretar și în competițiile de gimnastică artistică. Pentru că este îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă gimnastică.

Povestea lui de iubire cu acest sport a început dintr-o întâmplare, în primul an de facultate.

”Până să intru în anul întâi de facultate am practicat volei. Când am intrat în anul întâi la facultate am urmat cursul obligatoriu de gimnastică ritmică din cadrul Facultății, unde m-am îndrăgosit efectiv de această disciplină” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Pentru că a vrut să fie implicat mai mult în gimnastica ritmică, el a urmat cursurile de arbitri și studiază pentru a deveni antrenor.

”În momentul de față sunt student la Master în anul 2, la Masterul de performanță în sport în cadrul UNEFS București. Urmează să devin antrenor în gimnastică ritmică. Precizez că sunt primul arbitru român din toată istoria gimnasticii ritmice de la noi din România” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Înainte de a fi arbitru de gimnastică ritmică, el a fost și arbitru de volei, dar a renunțat în favoarea noii sale pasiuni.

”Până să fiu arbitru de gimnastică ritmică am fost și arbitru de volei. Am preferat să mă dedic complet acestei discipline. Consider că la baza oricărui sport și oricărui domeniu din acesta juridic sportiv trebuie să fie și să ai foarte multă atenție și corectitudine pentru a putea să devii arbitru” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Radu recunoaște că atunci când a început cursul de arbitri, lumea se uita ciudat la el, dar că acest lucru l-a ambiționat.

„Eram singurul băiat din acea sală. Dar nu a contat foarte mult pentru mine, m-a motivat și mai mult să vreau să obțin performanța maximă în acest domeniu” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Visul lui e să devină arbitru internațional de gimnastică ritmică, ceea ce s-ar putea întâmpla peste doi ani.

”Îmi doresc să devin arbitru internațional de gimnastică ritmică. O să susțin cursul în următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, probabil că voi da examenul undeva în străinătate” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Nu este deloc ușor să devii arbitru de gimnastică. Trebuie învățat perfect codul de punctaj, dar trebuie să îl și poți aplica în momentele potrivite.

”Avem un cod de punctaj pe care trebuie să-l știm foarte, foarte bine. În afară de faptul că trebuie să-l știm, trebuie să avem și cum să-l punem în aplicare. Pentru că suntem arbitri, trebuie să fim neutri, trebuie să dăm tot ce e mai bun din noi pentru sportivii care își execută exercițiile în momentul respectiv” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

Până când va deveni arbitru internațional, Radu e prezent la toate concursurile de gimnastică, indiferent dacă e vorba de ritmică, artistică sau aerobică. La RomGym, concursul internațional de gimnastică artistică organizat în luna septembrie la București, el a fost secretar în comisiile de cal cu mânere și sărituri.

”Sunt secretar în cadrul competiției de gimnastică artistică pentru brigada de arbitri. Am oficiat la cal cu mânere și sărituri” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

”Gimnastica e viața mea și îmi place să-mi petrec foarte mult timpul liber în cadrul acestor concursuri. E o pasiune care s-a aprins în mine” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.

În viitor, nu e exclus ca Radu Cojocaru să devină și arbitru de gimnastică artistică.

”Am luat în considerare și acest lucru. Momentan, mă rezum doar la gimnastică ritmică, pentru că mai am și acolo foarte mult de învățat până să ajung unde îmi doresc foarte mult” – Radu Cojocaru, singurul arbitru bărbat din istoria gimnasticii ritmice românești.