Parlamentarii vor să pună capăt afacerii cu luarea în spaţiu a mai multor persoane!

Parlamentarii intenţionează să stopeze afacerea legată de luarea în spaţiu a mai multor persoane la aceeaşi adresă, fapt care a dus la situaţii neverosomile precum cea de la începutul acestui an, când Evidenţa Populaţiei a constatat că 18.000 de oameni au aceeaşi adresă în buletin, ei locuind, teoretic, într-un singur apartament din Bucureşti.

Un proiect de lege ajuns deja în Parlament stipulează, între altele, ca într-o locuință de 37 de mp să nu poată fi înregistrat mai mult de un singur buletin, într-o locuință de 66 de mp, cu 3 camere, numărul maxim de cărţi de identitate înregistrate va fi de 3, iar într-o locuință de 110 mp, cu 5 camere, vor putea fi înregistrate maxim 8 buletine.

Excepție de la această lege vor face rudele de până la gradul 4, scrie antena3.ro. Totuşi, propunerea legislativă pare să aibă şi lacune, dat fiind că într-o garsonieră, spre exemplu, proprietarul n-ar avea dreptul să locuiască alături de partenerul/partenera sa decât în cazul în care cei doi sunt căsătoriţi.

În plus, persoanele care îşi schimba domiciliul vor fi obligate să anunţe Serviciul de Evidenţa a Populaţiei în termen de 15 zile de la mutare, altfel vor fi amendate, se arată în proiectul de lege.

„În octombrie 2018, la o adresa din sectorul 3 din Capitala, apareau inregistrate circa 5.000 de persoane. In iulie 2020, a fost relatata o situatie similara in judetul Iasi. La o adresa din comuna Mosna figurau cu viza de resedinta peste 3.000 de persoane. In septembrie 2020, conform datelor oficiale, la patru adrese din orasul Galati, detinute de trei galateni, locuiau peste 13.000 de persoane cu dubla cetatenie. Cele mai multe persoane, peste 8.000, figurau la doua adrese detinute de acelasi gălăţean.

Dar cel mai spectaculos caz a fost prezentat in mass media la inceputul anului 2022. In luna februarie a.c, in Capitala, structura de Evidenta Populatiei a descoperit o adresa la care locuiau fictiv 18.000 de persoane, iar in tara au fost identificate peste 150 de alte adrese cu mii de locuitori. Bucurestiul si lasiul sunt orasele unde sunt inregistrate cele mai multe persoane cu domiciliul la o singura adresa. Recent si municipiul Vaslui a devenit de interes pentru derularea procedurii de obtinere a unei carti de identitate cu domiciliul in Romania”, se arată în motivarea proiectului de lege.