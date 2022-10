Sebastian Burduja: “PNRR este cea mai mare șansă pe care România a avut-o”

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a participat astăzi alături de Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române la conferința „PNRR – Investiții pentru economia viitorului„, organizată de PricewaterhouseCoopers (PwC) România.

Discuțiile au vizat impactul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și implicațiile acestuia pentru mediul de afaceri din România

În contextul dialogului purtat cu Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC România, moderatorul evenimentului, Sebastian Burduja a afirmat că PNRR este cea mai mare șansă pe care România a avut-o, nu doar prin valoarea sumei de accesat, de peste 29 de miliarde de euro, ci mai ales pentru că reprezintă o pârghie externă prin care statul se modernizează, iar experiența post-decembristă a României a arătat că stimulii externi ne pun mai eficient în mișcare.

Sebastian Burduja: “Guvernul României lucrează într-un ritm alert, pe termene, într-un mod disciplinat. Faptul că PNRR setează ținte și forțează clasa politică să-și asume reforme, cred că ăsta e cel mai bun lucru pentru România. Subiecte care erau amânate de foarte mulți ani de zile, Banca de Dezvoltare, bugetarea multianuală, cloud-ul guvernamental, toate se fac acum, pentru că există o foarte bună coordonare la nivelul conducerii Guvernului României, dar și pentru că există un cadru general asumat.

Când vorbim despre mentalitate și capacitate, vorbim totodată despre administrația publică și despre societate în general, iar aceasta este cea mai mare piedică, în special în ceea ce privește digitalizarea. Sunt încă multe lucruri de explicat pe care oamenii nu le înțeleg. La nivel European, suntem printre primele țări care au reglementat serviciile de cloud, chiar am dat tonul și pentru alte state. România este țara care a legiferat că accesul la datele cetățenilor să fie jurnalizat și nu poate fi șters acest acces. Iată deci, cum tehnologia este răspunsul la temerile oamenilor cu privire la așa zisul Big Brother care are acces la datele noastre din cloud. Orice acces este jurnalizat și notificat în timp real oricărui cetățean. Așadar putem recupera decalajul față de Occident, să facem acest salt, iar digitalizarea și noile tehnologii reprezintă exact ingredientele de care România are nevoie pentru a recupera distanța față de alte țări, să nu mai fim nevoiți să gâfâim mereu cu trei, patru, sau zece pași în spatele celorlalți”.