USR taxează dur ipocrizia liderilor Coaliției: ANRE a trimis Parlamentului o adresă în care solicită mărirea numărului de posturi cu 180!

Deputatul USR Cristina Prună a declarat marţi că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a solicitat Comisiei pentru industrii de la Cameră mărirea numărului de posturi cu 180, deşi liderii coaliţiei au afirmat că angajările la stat sunt îngheţate.

„Încă o bătaie de joc la adresa românilor. ANRE, instituţia care trebuia să gestioneze criza facturilor la energie şi să îi ajute pe oameni, a cerut Parlamentului printr-o adresă să crească numărul de posturi cu 180 de oameni. Adică mai mult de 50% decât numărul de angajaţi pe care îi are ANRE în prezent. Asta într-o perioadă în care posturile la stat ar trebui, în teorie, să fie îngheţate, aşa i-am auzit pe liderii coaliţiei, însă ei vor să mărească numărul de posturi la ANRE, adică noi sinecuri pentru PSD şi PNL într-o perioadă în care vedem bine cum facturile la energie sunt explodate şi cum ratele la bănci ale românilor cresc pe zi ce trece”, a spus Cristina Prună, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că mandatul conducerii ANRE a expirat de săptămâna trecută, iar aceasta „nu mai are legitimitate să mai fie în fruntea instituţiei”.

„Vreau să le reamintesc lui Marcel Ciolacu şi Alinei Gorghiu că noi, USR, am depus în Parlament o cerere să începem procedura de numire a membrilor Comitetului de Reglementare al ANRE în mod transparent, deschis, prin audieri publice. (…) Vreau să terminăm o dată cu aceste angajări care nu au absolut niciun fel de logică, trebuie să oprim acest proiect de lege care este nociv şi nu are absolut niciun fel de justificare, iar Marcel Ciolacu şi Alina Gorghiu să declanşeze o dată această procedură de numire a membrilor din conducerea ANRE. 180 de posturi în plus acum la stat nu au absolut nicio justificare, iar acest proiect trebuie să fie scos de pe circuitul legislativ”, a afirmat Prună.

Deputatul USR a menţionat că proiectul privind mărirea numărului de posturi în ANRE cu 180 a fost asumat de actuala coaliţie.