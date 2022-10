Ministrul Familiei, Gabriela Firea, promisiune onorată: Primele plăți pentru programul de finanțare a fertilizărilor in vitro, în noiembrie!

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunţat miercuri finalizarea regulamentelor şi normelor de aplicare ale programului prin care se acordă ajutor femeilor şi cuplurilor care nu pot rămâne însărcinate în mod natural, fiind astfel obligate să apeleze la fertilizarea in vitro.

Gabriela Firea a dezvăluit că dosarul este unul foarte simplu de alcătuit, iar condiţiile sunt relaxate, astfel încât la acest program să aibă acces o plajă largă de femei şi cupluri care îşi doresc copii, scopul iniţiativei fiind acela de a creşte natalitatea în România, care a scăzut dramatic după Revoluţia din 1989.

„Regulamentul şi normele de aplicare, la care s-a lucrat din plin în această perioadă, sunt aproape gata, astfel încât la începutul viitoare vom putea face publice toate criteriile, care eu zic că sunt foarte simple, important este să existe o indicaţie din partea unui medic specialist în fertilizare.

Este dorinţa noastră de a creşte natalitatea în România, care din păcate a scăzut vertiginos în ultimii ani. Dacă înainte de Revoluţie se năşteau peste 600.000 de copii pe an, anul trecut s-au născut doar 180.000, iar anul acesta cifra este tot în scădere.

Asadar ne dorim sa facem primele plati cu voucherele pe care le dorim cat mai simple, digitalizate, in a doua parte a lunii noiembrie. Dosarele sunt foarte simple, nu dosar cu sina, astfel incat vom putea onora aceste plati atat pentru tratamentul din farmacii, cat si pentru procedura in sine si monitorizare. Deci vom prinde sume suficiente in buget si pentru anul viitor.

Anul acesta ne dorim sa onoram macar 2.500 de cereri, iar anul viitor 10.000 de proceduri.

Nu in ultimul rand, creditele cu garantia statului, proiect lucrat cu Ministerul Finantelor si cu Fondul Roman de Garantare, pentru studenti, de 10.000 de euro si pentru tinerele familii 15.000 de euro. De asemenea si aceste proiecte sunt terminate, saptamana viitoare vom semna contractele cu bancile comerciale partenere”, a spus Gabriela Firea, într-un video postat pe pagina sa de social media.