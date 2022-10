Liderii PSD și-au impus punctul de vedere. Procentul de 9,4% din PNRR alocat pensiilor va fi eliminat! Ciolacu: Susținem, pe lângă majorarea pensiilor, și creșterea salariului minim la 3.000 de lei!

Presiunile liderilor PSD l-au convins pe premierul Ciucă să ceară, în întrevederea cu Ursula von der Leyen, eliminarea procentului de 9,4% din PNRR alocat pensiilor.

„Susținem creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. Protejarea salariaților cu salarii mici, majoritari în mediul privat, trebuie să fie prioritară în acest moment! O spune și Parlamentul European prin adoptarea recentei Directive privind salariul minim european.

Concomitent, sprijinim și angajatorii, prin scutirea de taxe și contribuții a sumei de 200 de lei din salariul minim. Practic, din efortul majorării salariale de 450 de lei, statul suportă 200 de lei, iar angajatorul 250 de lei”, preciza, în cursul dimineții, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Premierul Ciucă a precizat că a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, jalonce apare trecut în PNRR, iar concluzia este că acest plafon va fi modificat și se va ține cont de recomandările Băncii Mondiale în concordanță cu disciplina financiară.

„Subiectele care au constituit agenda intalnirilor sunt in ordine, Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova si Ucraina, si desigur, la sediul Aliantei Nord Atlantice au fost discutate aspectele legate de contextul de securitate.

Capitolul pensii – exista acea limita de 9,4% in PNRR pentru bugetul de pensii. Am convenit ca e posibila inlocuirea acestui indicator cu altul care sa tina cont de studiul Bancii Mondiale in concordanta cu disciplina financiara.