Nestlé România prezintă proiectele diviziilor Nespresso, Nestlé Professional și Cereal Partners Worldwide

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, este prezentă în România cu 9 divizii, printre care Nespresso, Nestlé Professional și Cereal Partners Worldwide CPW. Acestea au avut o evoluție pozitivă în ultimul an, fiecare cu o creștere de cel puțin o cifră.

“Într-o perioadă cu o dinamică aparte, pe o piață volatilă, am reușit să înregistrăm o creștere de 11,1%, iar diviziile noastre au dovedit reziliență și determinare de a aduce noutăți pe segmentele lor și de a continua drumul spre atingerea obiectivelor de sustenabilitate.”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Proiectele și planurile Nespresso

Nespresso operează ȋn mod direct ȋn Romȃnia, ca Divizie a Grupului Nestlé, din 2015. Aceasta gestionează două segmente de business: segmentul Business to Business – unde oferă soluții de cafea pentru companii cu sedii de birouri și companii din sectorul Premium HoReCa și segmentul Business to Consumer – cu soluții de cafea pentru acasă, comercializate prin propria rețea de magazine din București și din țară și prin intermediul magazinului online www.nespresso.com. Ȋn prezent sunt 8 magazine Nespresso: 5 ȋn București – Nespresso Boutique Dorobanți, Nespresso Boutique ȋn Băneasa Shopping Mall, Nespresso Boutique ȋn AFI Mall, insula Nespresso ȋn Mega Mall și insula Nespresso ȋn Sun Plaza, și câte un magazin ȋn Cluj, Timișoara și Brașov. Pentru distribuția espressoarelor, Nespresso colaborează cu partenerii de producție Krups și DeLonghi. Ȋn anul 2018, Nespresso a introdus propria infrastructură de colectare și reciclare a capsulelor de cafea utilizate – iubitorii cafelei Nespresso pot aduce capsulele utilizate ȋn magazine sau le pot trimite prin curier, fără niciun cost, atunci cȃnd efectuează o nouă comandă de cafea.

Ȋn segmentul Business to Consumer, Nespresso oferă două sisteme de preparare a cafelei – Sistemul Original (espressoarele folosesc presiune de pȃnă la 19 bari pentru prepararea cafelei ristretto, espresso și lungo) și Sistemul Vertuo – espressoarele fiind echipate cu o tehnologie complet nouă, patentată de Nespresso – CentrifusionTM – prin care cafeaua este infuzată prin centrifugare cu pȃnă la 4.000 de rotații pe minut. Iubitorii cafelei pot opta și pentru Abonamentele Nespresso pentru Espressor și Cafea – soluții practice și eficiente prin care beneficiază de espressorul ales la prețul de 1 leu, urmȃnd a achita apoi doar prețul cafelei preferate, sub forma unui tarif fix lunar.

Nespresso oferă o largă varietate de sortimente de cafea pentru acasă – cu 33 de sortimente ȋn gama permanentă pentru sistemul Original și 36 de sortimente ȋn gama permanentă pentru sistemul Vertuo, precum și cu numeroase ediții limitate și sezoniere. Ȋn segmentul Business to business, Nespresso are 16 sortimente distincte de cafea și soluții personalizate de colaborare, precum Abonamente de Cafea pentru Companii.

Anul 2022 a marcat o bornă foarte importantă pentru Nespresso. Simbol pentru industria cafelei de cea mai înaltă calitate, Nespresso a construit un model de afaceri responsabil și a obținut certificarea B-Corp ȋn luna aprilie a acestui an. Mai mult, Nespresso și-a atins obiectivul ca fiecare ceașcă de cafea – atât din gama pentru acasă, cât și din gama profesională – să aibă o amprentă de carbon neutră, obiectiv realizat atȃt prin inițiative de reducere a gazelor cu efect de seră generate de activitatea companiei, cȃt și prin inițiative de compensare realizate ca parte din proiecte de anvergură relevante. Compania ȋși atinsese deja pe plan global obiectivul de a neutraliza amprenta de carbon generată de procesele operaționale (categoriile 1 şi 2) încă din 2017, iar în ultimii doi ani și-a îndreptat eforturile către neutralizarea emisiilor de carbon care apar ca urmare a operațiunilor logistice și în ciclul de viață al produselor (categoria 3).

“Anul 2022 a fost unul de referință pentru noi, ȋntrucȃt am obținut certificarea B-CorpTM și ne-am atins obiectivul ca fiecare ceașcă de cafea – atȃt din gama pentru acasă cȃt și din gama profesională – să aibă o amprentă de carbon neutră. Ȋn 2023 vom continua să ne consolidăm prezența în Cluj și Timișoara și vom implementa servicii noi în zona de e-commerce şi livrare. Analizăm de asemenea și oportunități de extindere ȋn noi orașe. Nu ȋn ultimul rȃnd ne vom concentra acțiunile pentru promovarea sistemului Vertuo: avȃnd ȋn vedere noutatea tehnologiei vrem să îl facem cunoscut printre iubitorii de cafea din România. Am observat cum preferințele românilor s-au schimbat foarte mult în ultimii 7 ani – evoluând de la cafeaua preparată “la ibric” spre cafeaua espresso, lungo şi reţetele de cafea cu lapte, ȋn prezent aproape trei sferturi dintre cafelele consumate fiind “mari”, peste 80ml. Sistemul Vertuo vine așadar în întâmpinarea preferințelor iubitorilor de cafea din România cu una dintre cele mai variate game de cafele și dimensiuni ale ceștii, remarcȃndu-se totodată prin stratul generos de cremă densă”, spune Ana-Maria Doxan, Business Executive Officer Nespresso.

Proiectele și planurile Nestlé Professional

Nestlé Professional este expertul Nestlé în domeniul consumului în afara casei, oferind soluții personalizate de băuturi calde și reci pe bază de cafea și produse culinare unei game foarte largi de clienți: restaurante, localuri de tip fast-food, cafenele, spitale, birouri. Nestlé Professional lucrează cu branduri precum NESCAFÉ, Nestlé Docello, MAGGI®, ROASTALIER™ by NESCAFÉ și GARDEN GOURMET®. Nestlé Professional închiriază clienților săi aparate de cafea Table Top, aparate de cafea Vending, espressoare Barista, aparate ROASTALIER™ și comercializează cafea boabe și solubilă, sosuri desert și produse MAGGI®.

Nestlé a urmat mereu tendințele și a ținut cont de dorințele consumatorilor pentru o dietă echilibrată, astfel că a apărut ideea unei game de produse GARDEN GOURMET® 100% de origine vegetală. Nestlé Professional a lansat pe piața din România patru produse de origine vegetală GARDEN GOURMET® – Sensational Burger, Fillet Pieces, Vegan Nuggets și Vegan Schnitzel. Aceste produse sunt disponibile pentru sectorul HoReCa, dar pot fi achiziționate și direct de către consumatori în cadrul rețelei Metro Cash & Carry.

ROASTELIER™ by NESCAFÉ® a simplificat arta prăjirii cafelei și o face accesibilă – acest lucru fiind posibil datorită tehnologiei INTELLIRoast™, un sistem patentat de prăjire și filtrare a cafelei. Cafeaua este prăjită direct în locație, fiind disponibile două sortimente permanente Columbia și Brazilia, respectiv, în ediții limitate Etiopia sau Burundi, toate fiind tipuri de cafea de cea mai înaltă calitate, de origine unică.

“Divizia noastră Nestlé Professional are o abordare centrată pe operatorul din zona HORECA, fiind un business B2B, lucrăm alături de distribuitori dedicați atât în zona de soluții de cafea, cât și soluții culinare pentru satisfacerea nevoile consumatorilor finali. Preocuparea noastră față de consumatori și mediu e continuă, atât în privința ingredientelor folosite, cât și a ambalajelor utilizate, inovând în permanență pentru a le face cât mai prietenoase cu mediul și a putea fi reciclate cu ușurință. Estimăm că produsele alternative pe bază de plante reprezintă în medie 3% din preparatele servite în industria HoReCa, cu un potențial de creștere foarte mare. Credem că în următorii 5 ani produsele alternative pe bază de plante pot ajunge la peste 20% din totalul preparatelor servite. Prin urmare, dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte activitatea diviziei noastre în România, aș spune: grijă pentru consumatori, soluții pentru partenerii de business și inovație”, declară Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestlé Professional.

Proiectele și planurile CPW

Divizia Cereal Partners Worldwide CPW din România aduce pe piață o multitudine de sortimente: de ciocolată, cu miere sau căpșuni, cu iaurt sau cu arahide, câte un sortiment pentru fiecare membru al familiei – Nestlé Nesquik, Chocapic, Nestlé Cookie Crisp, Nestlé Honey Cheerios, Cini Minis, Lion, Fitness, Nestlé Corn Flakes și Nestlé Cheerios Ovăz. Cerealele de mic dejun pot contribui la asigurarea necesarului de vitamine și minerale de care are nevoie organismul uman în fiecare zi. Pe lângă cerealele de mic dejun, există și batoanele de cereale, o gustare hrănitoare cu gust de scorțișoară, cu musli sau cu fructe.

Anul acesta, în trimestrul 1, divizia a venit cu noutăți în segmentul de Adulți, prin listarea Fitness Dark Choco – un amestec de fulgi de cereale integrale, crocanți și acoperiți cu ciocolată neagră fină. Luna trecută, a intrat și în segmentul Musli & Granola, unde nu au fost prezenți până acum, cu 3 sortimente de produse Granola: cu Ciocolată, Miere și Merișoare. Divizia se concentrează în perioada imediat următoare pe produsele proaspăt lansate, care prezintă caracteristicile unor produse de succes: din cereale integrale, în 3 sortimente și cu un conținut de aproximativ 50% ovăz și bogate în fibre, acestea conțin minerale si vitamine, fiind și o sursă de calciu și fier.

„CPW, în categoria de cereale și batoane pentru mic dejun, are un trend crescător pe cotele de piață atât în volum, cât și în valoare.

Suntem lideri de piață în categoria de cereale pentru mic dejun pe 2 segmente: Kids & Teens și Adulți, ocupând un puternic loc 2 în segmentul All Family. În categoria de batoane, suntem de departe lideri de piață, cu o sortimentație variată, având o impresionantă cotă de piață atât în volum cât și în valoare. Pentru noi, calitatea produselor noastre este un pilon esențial în planul de dezvoltare. Facem constant îmbunătățiri de rețete, reducând considerabil, de-a lungul anilor, cantitatea de zaharuri și sare și crescând cantitatea de cereale integrale din întreg portofoliul nostru, venind în întâmpinarea consumatorilor cu produse îmbunătățite continuu, cât și cu produse noi, inovatoare”, afirmă Nicolae Iacob, Business Executive Officer CPW.

Despre Nestlé

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația Prais.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.