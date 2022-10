Ciolacu taxează dur duplicitatea liberalilor pe tema pensiilor: ”Mă bucur că şi PNL-iştilor le curge prin vene sânge PSD-ist. Creșterile de pensii și salarii nu se fac prin talcioc, în presă”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a luat din nou peste picior pe liberali din cauza declarațiilor acestora legate de creșterea pensiilor. Social- democratul susține că pensiile şi salariul minim pe economie trebuie să crească, însă aceste lucruri „nu se fac printr-un talcioc, prin presă”.

Liderul PSD a ironizat joi, PNL pentru declarațiile legate de creșterea pensiilor și se bucură că în sfârșit liberalii au ajuns la concluzia că guvernul trebuie să mărească veniturile românilor.

„Trebuie să spunem adevărul. Când Marius Budăi a spus, prima oară, că vrea să mărească pensiile, toată lumea a strâmbat din nas şi a început un atac prin mass-media. Până şi doamna Lia Olguţa Vasilescu m-a sunat şi m-a întrebat dacă cumva îl schimbăm pe Marius Budăi. Sorin Grindeanu m-a sunat şi a zis «mi-a spus mama să nu cumva să-l schimbăm pe Marius Budăi». Până aici s-a ajuns în momentul în care Marius Budăi a anunţat că trebuie mărite pensiile prima oară. Nu pot decât să mă bucur că, între timp, şi PNL-iştilor le curge prin vene sânge pesedist”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Social-democratul a subliniat faptul că pensiile românilor, dar şi salariul minim pe economie trebuie să fie majorate, însă aceste schimbări „nu se fac printr-un talcioc, prin presă”, ci sunt discutate într-un cadru organizat, în coaliţie.

„Şi da, pensiile trebuie să se mărească. Salariul minim pe economie trebuie să se mărească. Dar aceste lucruri nu se fac printr-un talcioc, prin presă, nu se fac când ne convine sau când vrem să ocupăm spaţiul public. Aceste lucruri se fac în cadru organizat, în coaliţie, cu echipele de lucru, cu variante, cu variante să închidem odată pentru totodeauna eterna discuţie despre pensiile speciale, astfel încât să creem o echitate social, fiindcă acesta este rolul nostru, ca social-democraţi”, a spus liderul PSD.Marcel Ciolacu s-a declarat deranjat de faptul că unii parteneri din coaliția de guvernare încearcă să uite adevărul.

„Ce mă deranjează azi este că unii din partenerii noştri de guvernare încearcă să uite adevărul. Câteodată încearcă să manipuleze prin anumite declaraţii acest adevăr. Este de datoria mea şi a dumneavoastră să le reamintim adevărul. În noiembrie 2019 – noiembrie 20121 datoria publică a crescut de la 36,9 din PIB la 49% din PIB, de la 364,9 miliarde la 558,8 miliarde. La deficit, mai grav. PSD a lăsat finanţele ţării la un deficit bugetat de 2,8% în octombrie 2019, după care experţii, cred că Cîțu şi Vîlceanu, dânşii au fost la Finanţe, au urcat în 2020 deficitul la o cifră astronomică, de aproape 10% din PIB.

Suntem singura ţară europena care are acord cu Comisia Europeană pentru a reveni la deficitul de 3%, s-au speriat şi ei când au văzut deficit de 10%. Unde sunt aceşti bani? Cred că mai ţineti minte achiziţiile din pandemie şi aşteptam şi acum de la DNA să aflăm acest adevăr. Aceşti bani nu se regăsesc nici în şcoli, nici în grădiniţe, autostrăzi, drumuri, nici în agricultura, aceşti bani se regasec în buzunarele unor şmecheri. Mai mult, sarabada de cheltuieli a continuat şi în 2021, până când PSD a preluat finanţele. Mă întreb şi eu cât tupeu poţi să ai să acuzi PSD şi ministrul Finanţelor de ce se împrumută scump după ce ai lăsat aşa ceva în urma? Vina este a lor. Am intrat la guvernare pentru că lucrurile mergeau într-un zid. Am adus coerenţă, performanţă, eficienţă şi echilibru în actul de guvernare”, a conchis Marcel Ciolacu.