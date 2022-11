Marcel Ciolacu, încă o promisiune onorată: Ultimele două măsuri din programul ”Sprijin pentru România”, semnate! Noi beneficii pentru tineri și familiile tinere!

Ultimele două programe care mai erau de implementat de către Guvern, din pachetul „Sprijin pentru România”, au fost semnate, miercuri, la Palatul Victoria, a anunțat președintele PSD Marcel Ciolacu. Potrivit unei declarații făcute la începutul lunii aprilie de liderul PSD, pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” are o valoare de aproximativ 17,3 miliarde de lei, din care peste 7 miliarde pentru pachetul social.

„Am decis împreună să creăm această coaliţie şi în ianuarie am venit cu un pachet social şi cu o mică componentă economică şi cu o decizie de a se crea Ministerul Familiei şi al Tineretului. Doamna Gabriela Firea şi-a asumat această responsabilitate de a crea un minister nou, de la zero. În luna martie, după declanşarea crizei economice, împreună în coaliţie am hotărât să venim cu un pachet aşteptat de către oameni şi cumva să anticipăm multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în perioada următoare şi am venit cu un pachet mai îndrăzneţ \”Sprijin pentru România\””, a declarat Ciolacu, citat de Agerpres.

Marcel Ciolacu a adăugat că măsurile luate până acum nu sunt suficiente, iar în Coaliţie se vor mai decide şi alte măsuri pentru cetăţeni.

„Va trebui, în coaliţie, să venim cu alte măsuri, dar ultimele două măsuri care erau de implementat, propunerea a venit de la ministrul Gabriela Firea, sunt cele două programe care au fost semnate astăzi. Mă bucur foarte mult şi o felicit pe doamna Firea pentru tenacitate şi perseverenţă, să ştiţi că nu e uşor să iei un minister să îl construieşti de la zero, să vii şi cu programe şi totuşi într-o perioadă rezonabilă deja să se şi semneze aceste acorduri. Erau ultimele două din programul \”Sprijin pentru România\” pe care Guvernul şi coaliţia nu le pusese în aplicare”, a afirmat liderul PSD.

Ciolacu a menţionat, de asemenea, că experienţa Gabrielei Firea de la Primăria Capitalei „a dus la aceste realizări”.

„Mă bucur foarte mult, în primul rând că ne-aţi adus aminte că nu există discuţii numai despre pensii, măriri de salarii sau preţul la energie, care, evident, sunt cele mai presante. Ne-aţi adus aminte de o componentă specifică ministerului pe care îl reprezentaţi şi anume tineretul şi întemeierea familiei. Mă bucur că până acum în coaliţie, şi sper şi de acum încolo, să luăm în continuare deciziile corecte şi aşteptate de către români”, a afirmat Ciolacu.