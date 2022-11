Pițurcă îl „desființează” pe Gigi Becali

Fostul selecţioner al naţionalei şi antrenor al FCSB i-a criticat dur pe patronii de fotbal din România, pe care îi acuză de declinul acestui sport.

Victor Piţurcă, „tiradă” la adresa lui Gigi Becali! Faptul că de la vicecampioana României au plecat trei antrenori în ultimul an (n.r. Edi Iordănescu, Toni Petrea și Nicolae Dică) l-a făcut pe Victor Pițurcă (66 de ani) să îl critice pe patronul echipei, Gigi Becali (64 de ani).

Fostul selecționer al României este de părere că Becali a lansat o cutumă în fotbalul românesc, aceea a demiterii antrenorilor la scurtă vreme după numire.

În plus, Pițurcă mai crede că Becali este de vină și pentru faptul că jucătorii lui FCSB au avut mai multe prestații dezamăgitoare sau chiar rușinoase în ultimul timp.

,,100% patronii sunt de vină pentru că s-a ajuns la situația asta cu datul afară al antrenorilor, la prima adiere de vânt, patronul dă afară antrenorul. Cu Mititelu și Rotaru nu am avut atât de multe discuții, dar cu Becali, ce să spun, eu l-am adus în fotbal.

Mititelu e un om simplu, are sânge de oltean și face prostii și a plătit pentru ele. Eu îl prefer mult mai mult pe el decât pe Gigi Becali sau pe Rotaru, deși s-a comportat cel mai urât. Eu am venit cu 1,8 mil de euro, am băgat banii mei acolo și când am plecat, eu nu am văzut banii ăia.

La început Becali se afișa într-un fel, voia să controleze, iar acum toți sunt ascultătoși și-i ascultă comicăriile și inepțiile după meciuri, el crezând că e specialist! Becali n-are nici în clin nici în mânecă cu fotbalul, el nu știe ce e ăla un sprint de 5 m. Becali face rău jucătorilor!

Jucătorii nu se vor pregăti niciodată bine, că știu cine face echipa și schimbările. Comportamentul lui Becali a fost preluat și de alți patroni. Mititelu, dacă a avut un antrenor mic, pus de el, mai zicea ceva, dar nu se compară cu Becali. I-am spus lui Mititelu: ‘Ai investit atâția bani, dar ce jucători slabi ai!’

Neagoe este antrenor! Nu vreau să dau în săracul Dică, n-are nicio vină! Vina lui este că a revenit la FCSB! A revenit pe o vrăjeală a lui Becali!

Hagi a rămas fidel ideii lui de joc, și-a făcut un nucleu de fotbaliști care joacă bine și într-un campionat slab ca al nostru, unde CFR, FCSB și Craiova au început ezitant, Farul a profitat. Rapid are un ritm de joc foarte bun, mai ales acasă Deocamdată, Mirel a avut o performanță excelentă cu tineretul, trebuie să demonstreze. Craiova nu are un joc coerent, Rădoi știe asta, spune lucrurilor pe nume, Mirel e la început de drum, va avea urcușuri, coborâșuri, are pedigree să ajungă antrenor.

Edi Iordănescu e un antrenor tânăr, el trebuie să demonstreze, până acum e de rău, dar eu am mai spus-o, dacă FRF are încredere în Edi Iordănescu și-i dă șansa să antreneze, e problema lor. Vizavi de rezultate, eu cred că va fi greu, să nu spun mai multe. Mircea Sandu știe mai multe, a fost președintele FRF, a avut multe probleme, au fost multe intervenții, însă el a fost consecvent și a făcut ceea ce a știut el. Eu cu Mircea Sandu nu aveam o relație bună, eu după două calificări am plecat, ca să revin, Sandu nu avea curaj să mă sună, trimitea prieteni”, a spus Victor Pițurcă la Radio Sport Total FM.