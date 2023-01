Șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, a demisionat după acuzațiile aduse de ANI!

Șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, a demisionat din funcție după acuzațiile aduse de Agenția Națională de Integritate (ANI). În urmă cu câteva zile, spunea că nu există niciun motiv să demisioneze din funcție sau să fie schimbat fiindcă a respectat legea, atât pe cea civilă, cât și pe cea penală.

„Nu am de ce sa demisionez şi nici sa fiu schimbat, pentru ca am respectat legea, cea civilă şi cea penală”, a declarat Constantin Mituleţu Buică, luni, pentru news.ro, întrebat dacă are în plan să demisioneze.

Scandalul a pornit după ce președintele AEP a fost acuzat de conflict de interese. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a solicitat, ieri, Parchetului să îl cerceteze pe acesta pentru că s-a folosit de funcția pe care o are pentru a favoriza persoane din familie.