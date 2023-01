Sergiu Oprescu, ales vicepreședinte al Federației Europene a Creditului Ipotecar – European Mortgage Federation

Sergiu Oprescu, Președinte Executiv al Alpha Bank România și Director General al Rețelei Internaționale Alpha Bank Group, a fost ales vicepreședinte al Federației Europene a Creditului Ipotecar – European Mortgage Federation (EMF) pentru mandatul 2023-2024.

În calitate de vicepreședinte, Sergiu Oprescu va colabora îndeaproape cu noul președinte ales, Roberto Colomer Blasco, și cu ceilalți membri ai Comitetului Executiv al EMF pentru a promova creșterea responsabilă și durabilă a sectorului creditelor ipotecare în Europa. Este pentru prima oară când un reprezentant al Europei de Est este ales în conducerea European Mortgage Federation.

“Sunt onorat să fiu ales în funcția de vicepreședinte al Federației Europene a Creditului Ipotecar și le mulțumesc membrilor EMF pentru încrederea acordată. Este o mare responsabilitate să reprezint piața ipotecară la nivel european și sunt pregătit să valorific întreaga mea experiență în industria serviciilor financiare pentru a promova creșterea responsabilă și durabilă a acestui sector”, a declarat Sergiu Oprescu.

Sergiu Oprescu are o vastă experiență pe piețele bancare și de capital, cu o carieră de aproape 30 de ani în sectorul serviciilor financiare. S-a alăturat Alpha Bank România în 1994 și a deținut mai multe funcții de conducere înainte să fie numit Președinte Executiv în anul 2007. În 2019 a fost numit Director General al Rețelei Internaționale a Grupului Alpha Bank și membru al Comitetului Executiv al Grupului, supervizând activitatea internațională a băncii.

Sub coordonarea sa, Alpha Bank România a lansat în anul 2001 primul credit ipotecar de pe piața locală, iar în anul 2019 a realizat prima emisiune de obligațiuni ipotecare din România.

A participat direct la construcția pieței de capital din România, fiind președinte al Bursei de Valori București în perioada 2000 – 2006. Totodată, a fost implicat în organizații profesionale locale și internaționale, în perioada 2015 – 2021 activând că Președinte al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.

Înființată în anul 1967, EMF este vocea industriei de profil europene, reprezentând interesele creditorilor ipotecari și ale emitenților de obligațiuni ipotecare. EMF furnizează date și informații privind piețele ipotecare europene, a căror valoare însuma peste 8 mii de miliarde euro la sfârșitul anului 2020. EMF are 14 membri din 12 state ale UE, precum și o serie de membri observatori. Totodată, EMF include și Consiliul European pentru Obligațiuni Ipotecare – European Covered Bond Council (ECBC), care reunește emitenți de obligațiuni garantate, analiști, bancheri de investiții, agenții de rating etc. ECBC are 120 de membri, care reprezintă peste 95% din obligațiunile ipotecare în circulație, cu o valoare de aproape 3 mii de miliarde euro la sfârșitul anului 2021.

Despre Alpha Bank România

Alpha Bank Romania este membră a Alpha Bank Group, unul dintre cele mai mari grupuri bancare și financiare din Grecia, fondat în 1879 de către J.F. Costopoulos. Activitățile internaționale ale Grupului se extind pe lângă România, și în Regatul Unit, Luxemburg și Cipru.

Alpha Bank Romania este o instituție financiară aflată printre primele 10 bănci din țară, cu operațiuni de bancă universală. Bancă sistemică, cu o prezență națională de peste 27 de ani, Alpha Bank Romania oferă o gamă largă de servicii și produse moderne atât pentru persoane fizice, cât și pentru IMM-uri și segmentul corporativ.

Alpha Bank Romania este una dintre instituțiile financiare care a inovat sectorul bancar românesc, fiind prima bancă ce a lansat pe piața locală o aplicație care transformă un dispozitiv mobil android într-un terminal POS. Totodată, în 2019 a realizat prima emisiune de obligațiuni ipotecare din România, după ce în 2001 a fost prima bancă ce a introdus în oferta sa creditele pentru locuințe.