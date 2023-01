Unirea Principatelor Române la Casa Artelor Dinu Lipatti – Ediția a V-a

Casa Artelor Dinu Lipatti invită publicul iubitor de Artă, Cultură și Istorie, vineri, 27 ianuarie 2023, începând cu orele 19:00, la cea de-a V-a Ediție a evenimentului Unirea Principatelor Române. Evenimentul face parte din Programul – Sărbători Naționale a Casei Artelor Dinu Lipatti și are ca scop promovarea valorilor, istoriei, identității naționale și personalităților culturale și istorice, care prin contribuția lor semnificativă au avut un aport important la consolidarea și îmbogățirea moștenirii noastre culturale.

Așadar, la împlinirea a 164 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie 1859, Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită să celebrăm acest important moment istoric, prima etapă în crearea statului unitar român modern, bucurâdu-vă de Expoziția “Dinu Lipatti – familia și prietenii”, pe acordurile unor înregistrări de Colecție din muzica clasică românească.

De la aceeași oră, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti va avea loc Conferința „Principele Cuza, simbol al României în modernizare” susținută de acad. Georgeta Filitti.

În perioada 1961-1998, Georgeta Filitti a lucrat ca editor și cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. În 1983, a obținut Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pentru editarea Oratoriei lui Mihail Kogălniceanu. De-a lungul timpului, a fost consilier la Fundația Ion Ghica (1997-2004), bibliotecar și șef de serviciu la Biblioteca Metropolitană București (2004-2007) și cercetător la Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc (2007-2010). A publicat numeroase cărți, ediții critice, peste 400 de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate. Georgeta Filitti a fost decorată de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale, în anul 2012 și de Președintele României Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, în anul 2019.

Seara va continua cu Recitalul de lieduri din muzică clasică românească susținut de mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Inna Oncescu. În program au fost incluse piese compuse de Ciprian Porumbescu (1853 -1883), George Scheletti (1836-1887), Gavriil Musicescu (1847 -1903), George Cavadia (1858 -1926) și Theodor Flondor (1862 -1908).

Mezzosoprana Claudia Codreanu a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București – clasa prof. Georgeta Stoleriu, urmând cursuri de măiestrie la Viena cu Ileana Cotrubaș și Margarita Lilova. Claudia Codreanu a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, și a susținut concerte vocal-simfonice, recitaluri și spectacole de operă în țară și în străinătate. Din anul 2012 colaborează cu pianista Diana Vodă în recitaluri ce abordează lucrări valoroase, cunoscute mai puțin publicului, unele dintre ele în primă audiție absolută. În prezent, este conf. univ. dr. la U.N.M.B. secția Canto și coordonator al unor proiecte cultural – educaționale ai căror protagoniști sunt tinerii interpreți lirici.

Pianista Inna Oncescu a studiat la Conservatorul C. Porumbescu din oraşul natal la clasa prof. Viorica Diaconu Zorzor şi acompaniament la clasa prof. Suzana Szöreny. A urmat cursuri de specializare în Germania la Weimar cu V. Gornostaeva și la Szombathely în Ungaria cu D. Zechlin, precum și la seminariile Bartók cu Imre Rohman, G. Kurtag și G. Sebok, iar la Bucureşti cu pianista Maria Fotino. La concursurile naționale şi internaționale a fost distinsă cu numeroase premii I și diplome de onoare. De-a lungul timpului, a susţinut numeroase recitaluri de pian solo şi de muzică de cameră în ţară şi în străinătate și a fost invitată să concerteze alături de dirijori renumiți. Artista are patru CD-uri editate: Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 de N. Brânduş, Suita pentru pian Impresii din Muzeul Satului de C. P. Basacopol, Lieduri franceze – Les chemin de l’amour, cu soprana Claudia Pop și CD-ul aniversar Tinerețe fără bătrânețe – F. Donceanu 90. Din 2005 este Doctor în Muzică, iar în 2011 a obținut bursa George Enescu la ICR Paris. În prezent, este Conf. Univ. Dr. la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

Conceptul evenimentului „Unirea Principatelor Române” la Casa Artelor Dinu Lipatti, Ediția a V-a aparține regizoarei Alice Barb, Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti, instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea sau la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bd. Lascăr Catargiu nr 12. Accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora este gratuit cu o rezervare în prealabil la numărul de telefon 0314252563.