Victor Ponta pune tunurile pe Klaus Iohannis în scandalul femeii ucise de câini în București!

Victor Ponta intervine în scandalul femeii ucise de câini în București și sare la gâtul lui Klaus Iohannis. Lipsa de reacție a președintelui după tragedia de pe Lacul Morii, când o femeie a fost ucisă de câinii vagabonzi, l-a enervat la culme pe fostul premier.

Victor Ponta l-a atacat dur luni pe Klaus Iohannis pentru că nu a recționat după tragedia de la Lacul Morii, când o femeie în vârstă de 43 de ani a fost omorâtă de o haită de câini vagabonzi.

Fostul premier a mărturisit că se aștepta ca președintele României să aibă o reacție umană și să transmită măcar un simplu mesaj de condoleanțe, însă acest lucru nu s-a întâmplat pentru că la Cotroceni nu sunt câini vagabonzi.

”Eu aș fi vrut să văd ca după tragedia de zilele acestea, faptul că un om, în București, în capitala țării este omorât de câini, și nu cred că se întâmplă în București, cred că se întâmplă și în alte orașe, domnule, tu ca președinte nu este treaba ta să te ocupi de câinii vagabonzi, dar trebuie să arăți că te interesează, că e ceva ce i se poate întâmpla oricui.

Tu Iohannis care ai mașină de la SPP și la Cotroceni nu sunt câini vagabozi, dar orice alt om care merge pe stradă, în București, în Iași, în alte orașe ale țării se trezește în această situație sau îi este frică pentru copii care merg la școală sau îi este frică pentru părinții în vârstă care merg la piață să zici ceva, să ai o reacție…

Să spui, domnule, eu ca președinte reprezentându-vă pe voi care aveți această problemă. În primul rând, îmi pare rău, condoleanțe! Și în al doilea rând, nu știu, o să îi chem pe momâile alea pe care le-am pus la guvern sau pe primarii pe care i-am susținut să le zic domnule, am fost și eu primar, hai să facem ceva. Zero, zero!

Nu știu, dacă era un om omorât de câini la Bruxelles sau la Viena cred că ieșea domnul Iohannis, dar fiind în România nu îl interesează. Senzația mea este că domnul Iohannis ca și alții de altfel, nu doar el, zice voi ce să îmi faceți, nu aveți ce să îmi faceți eu pe alții trebuie să nu îi supăr, nu pe voi”, a declarat Victor Ponta la BZI.