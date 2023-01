Biserica Anglicană din București găzduiește o proiecție a filmului documentar „Maria, Inima României”

Biserica Anglicana din Bucuresti (Str. Alexandru D. Xenopol nr.2) gazduieste sambata, 28 ianuarie, la ora 19.30, o proiectie a filmului documentar ‘Maria, Inima Romaniei’ (foto 1).

Proiectia face parte din seria de evenimente organizate de Biserica Anglicana pentru a celebra 100 de ani de la incoronarea, in 1922, la Alba-Iulia, a Reginei Maria a Romaniei si a sotului sau, Regele Ferdinand I. O sesiune de intrebari si raspunsuri cu unul dintre producatorii peliculei, Dan Draghicescu, va fi organizata dupa proiectia filmului, care este realizat de compania Chainsaw Film Productions.

Nascuta in famila regala britanica, Regina Maria a jucat un rol cheie in istoria moderna a Romaniei. Ea a sprijinit activitatile Bisericii Anglicane, la care lua parte frecvent. Proiectia filmului, care are loc la exact 87 de ani de cand Regina luase parte la un serviciu religios in memoria verisorului sau, Regele George V (foto 2), este o ocazie unica de a afla mai multe despre ea si despre mostenirea sa, ca si despre Biserica Anglicana, aceasta cladire istorica din centrul Bucurestiului.

Intrarea este libera; se recomanda o donatie de 50 RON si nu este nevoie de rezervare in prealabil. Pentru intrebari si informatii suplimentare, va rugam scrieti la anglicanbucharest@gmail.com;

Evenimentul se desfasoara in limba engleza; filmul este subtitrat in romana si engleza;

Pagina de Facebook a evenimentului este disponibila la https://www.facebook.com/events/5796742393738384/;

Trailer film la https://m.youtube.com/watch?v=KBhL3R097oY.