Rețeta miraculoasă care ține răceala la distanță!

Doctor Cezar Amititeloaie, a prezentat rețeta care l-a ajutat să nu mai răcească de ani de zi. Medicul a dezvăluit ce vitamine trebuie să luăm pentru a ne întări imunitatea, dar mai ales care sunt dozele potrivite de administrare, pentru a nu avea ulterior probleme de sănătate.

Doctor Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie, a înțeles cât de fragilă este viața și cât de prețioasă devine sănătatea atunci când se pierde. Medicul este la curent cu cele mai importante descoperiri din domeniul medicinei și spune că majoritatea bolilor pot fi prevenite aproape în totalitate.

Medicul cardiolog este renumit pe reţelele de socializare, acolo unde a dezvăluit rețeta care l-a ajutat să nu mai răcească de ani de zile.

„N-am mai răcit, n-am mai avut gripă de 7-8 ani, de când am descoperit o rețetă relativ simplă. Când lucram în spital, răceam de 4-5 ori pe an și stăteam bolnav câte 7, 8, chiar 10 zile, așa cum îi stă bine oricui, până când am aflat că lucrurile pot sta altfel și chiar nu e nevoie să stăm bolnavi.

O răceală poate să dureze și mai puțin de o zi sau maximum două zile, dacă n-am fost atenți în prima zi. La primele simptome, când simți că te-a luat puțin răgușeala, s-a umflat puțin gâtul, începi să strănuți, când simți că te ia o stare de moleșeală, oboseală, când simți că te ia, nu aștepta! Lovește-o! Pentru că acela e momentul în care virusul începe să se multiplice și atunci trebuie să îi oferi organismului resursele de care are nevoie”, spune medicul cardiolog, pasionat de nutriție.