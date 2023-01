Prințul Paul de România, mișcări disperate pentru a scăpa de închisoare!

Miscare surpriză făcută de Paul de România în Franta. Judecătorii au amanat decizia în cazul extrădării in România unde il asteaptă trei ani de inchisoare, după ce a formulat mai multe cereri, inclusiv una de azil politic. Aceasta a fost trimisă la mai multe institutii din Paris, motivand o condamnare politică și chiar că viața i-ar fi pusă in pericol viata in penitenciarele de la noi.

În timp ce autoritățile române așteaptă extrădarea lui Paul de România, condamnat definitiv în decembrie 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa, instanța franceză a amânat pronunțarea pe solicitarea părții române. Motivul: Paul de România a cerut azil politic în Franța.

În vârstă de 74 de ani, moștenitorul regelui Carol al II-lea, Paul de România a oferit un interviu exclusiv ziariștilor francezi ai revistei Marianne, cărora le-a spus că a solicitat azil în Franța, denunțând o adevărată cabală judiciară. Cu puține dovezi însă, scriu reporterii francezi.

Când, în 17 decembrie 2020, în jurul orei 20.30, polițiștii din București i-au bătut la ușă, nu le-a deschis nimeni. Nepotul lui Carol al II-lea se afla deja la Lisabona. De acolo, a plecat în Franta. „Ar fi fost periculos pentru mine să rămân în Portugalia”, spune în interviul dat Marianne, Paul din România. „M-am născut în Franța, mi-am petrecut acolo toată tinerețea. Nu uiți niciodată țara în care te-ai născut”, spune Paul de România.

Autoritățile l-au căutat 18 luni, iar în 27 iunie 2022, jandarmii francezi i-au dat de urmă. Paul de Româniaa fost reținut în plină stradă, lângă Galeriile Lafayette, în arondismentul 9 din Paris.

„Nu m-am ascuns!”, a spus el.

„Nu mă ascundeam!“, spune septuagenarul. Ceea ce îl face să zâmbească pe generalul Marc de Tarlé, șeful Oficiului Central de Luptă împotriva Delincvenței, ai cărui jandarmi au dat de urma personajului: „Era căutat activ de poliția română. Cu siguranță nu era un fugar care își schimba zilnic ascunzătoarea, dar era un fugar. În plus, Quai d’Orsay nu i-a răspuns niciodată la solicitarea privind azilul.