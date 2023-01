Explicațiile psihologului Laura Maria Cojocaru: Mintea umană, a 8-a minune a lumii

Mintea umană este un lucru incredibil și misterios. Ea are puterea de a crea, de a imagina, de a învăța și de a memora în moduri pe care nicio altă specie nu le poate egala. Totodată, mintea umană poate fi folosită pentru a rezolva probleme complexe, pentru gândi creativ, pentru a face conexiuni și pentru a procesa informații complexe. Ea poate atinge niveluri de perfecțiune și claritate, câteodată fiind foarte aproape de ceea ce mulți am putea numi “o minune”.

Potrivit cunoscutului psiholog Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), mintea umană are capacitatea de a se concentra asupra unui singur lucru și de a bloca complet orice altceva. Acest lucru se numește atenție selectivă. De exemplu, atunci când conducem, ne concentrăm asupra drumului și blocăm orice altceva în jurul nostru, permițându-ne să ne concentrăm pe ceea ce este important și să nu fim distrași de lucruri care nu sunt importante.

“Creierul uman este, de asemenea, uimitor pentru că poate procesa o mulțime de informații în același timp. Poate prelua informații senzoriale de la ochii, urechile, nasul, limba și pielea noastră și le poate transforma în gânduri și sentimente. Și poate face toate acestea în doar o fracțiune de secundă! Mintea umană este, de asemenea, incredibil de puternică, deoarece are capacitatea de a crea. Putem să ne folosim imaginația pentru a veni cu noi idei, concepte și soluții la probleme. De asemenea, ne putem folosi creativitatea pentru a crea artă, muzică sau orice altceva putem visa. Mintea umană este capabilă de lucruri uimitoare, dacă ne facem timp pentru a-i debloca potențialul”, explică psihologul Laura Maria Cojocaru.

Explorarea adâncurilor gândirii și imaginației

Totodată, specialistul afirmă că mintea umană este deseori menționată ca fiind cel mai puternic instrument pe care îl avem la dispoziție. Și nu e de mirare de ce. Creierul uman este capabil de unele lucruri destul de uimitoare.

“Pentru început, este responsabil pentru toate gândurile, sentimentele și acțiunile noastre. De asemenea, este responsabil pentru tot ceea ce vedem, auzim, gustăm, mirosim și atingem. Destul de incredibil, nu-i așa? Dar asta nu este tot ce este capabil creierul uman. Acesta poate stoca, de asemenea, o cantitate incredibilă de informații. De fapt, oamenii de știință estimează că o persoană obișnuită își poate aminti în jur de 140 de biți de informații la un moment dat! Și dacă asta nu era de ajuns, creierul uman este, de asemenea, incredibil de eficient. Acesta poate procesa până la 60.000 de gânduri pe zi! Toate acestea pentru a spune că creierul uman este un instrument uimitor pentru care ar trebui să fim cu toții recunoscători. Dar ce anume face creierul uman atât de special? Haideți să aruncăm o privire mai atentă”, continuă psihologul.

Aprecierea capacităților noastre mentale: o reflecție asupra minunilor

Psihologul Laura Maria Cojocaru este de părere că mintea umană este capabilă de mult mai mult decât îi acordăm noi de multe ori, fiind capabili să ne concentrăm asupra unor sarcini complexe, să ne minunăm de lumea din jurul nostru și să creăm lucruri frumoase.

„Ar trebui să ne luăm un moment pentru a aprecia tot ceea ce poate face mintea noastră. Creierul uman este un lucru uimitor. Este capabil să se concentreze asupra unor probleme complexe și să vină cu soluții creative. Deseori luăm abilitățile noastre mentale ca fiind de la sine înțelese, dar acestea sunt cu adevărat remarcabile. Capacitatea de a ne minuna de lumea din jurul nostru este unul dintre cele mai incredibile lucruri ale minții umane. Putem aprecia frumusețea unui apus de soare, complexitatea unei flori sau misterul stelelor. Capacitatea noastră de a ne minuna este ceea ce face viața atât de specială. Concentrarea este un alt aspect important al minții umane. Putem să ne îndreptăm atenția către orice alegem, ceea ce ne permite să învățăm și să ne atingem obiectivele. Fie că ne concentrăm să învățăm pentru un examen sau să lucrăm la un proiect, capacitatea noastră de concentrare ne ajută să ne atingem potențialul. Mintea noastră este un instrument incredibil de puternic pe care ar trebui să îl apreciem. Ele ne permit să gândim profund, să simțim profund și să creăm lucruri frumoase. Data viitoare când vă găsiți minunându-vă de lumea din jurul vostru sau realizând ceva dificil, luați un moment pentru a vă aprecia mintea voastră uimitoare”, explică specialistul.

Sărbătorirea strălucirii creative: îmbrățișarea capacității cognitive

Totodată, psihologul afirmă că mintea umană este sursa întregii creativități, motorul care conduce toate inovațiile și, de asemenea, cel mai puternic instrument de care dispunem pentru a înțelege și a ne modela lumea.

“Într-o lume în care schimbarea este constantă și în care ritmul progresului pare să se accelereze, capacitatea noastră de a gândi creativ și de a ne adapta la noi provocări este mai importantă ca niciodată. Creativitatea nu înseamnă doar a veni cu idei noi. Este vorba, de asemenea, de a vedea lucrurile în moduri noi, de a face conexiuni pe care alții nu le-au observat și de a găsi soluții creative la probleme. Cel mai bun mod de a stimula creativitatea este de a crea un mediu care să o încurajeze. Acest lucru înseamnă să le oferiți oamenilor timpul și spațiul necesar pentru a explora idei noi, să le oferiți resurse și sprijin și să îi încurajați să își asume riscuri. Aceasta înseamnă, de asemenea, să prețuiți gândirea creativă și să sărbătoriți strălucirea creativă atunci când aceasta apare. În acest fel, putem crea o cultură care valorizează inovația și îi recompensează pe cei care gândesc în afara cutiei”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI).

Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI) și președinte și fondator al Asociației ”Generația Iubire” este Psiholog-Psihoterapeut expert şi Trainer în Programare Neuro-Lingvistică. A studiat natura minţii umane urmând 9 formări profesionale cu abordări diferite – psihoterapie integrativă, hipnoză clinică, relaxare și psihoterapie ericksoniană, psihoterapie de cuplu și familie, psihologie clinică, neuro-programare lingvistică, terapii florale Bach, consultant Panorama Socială, instructor internațional yoga, formator acreditat CNFPA. De peste 14 ani ghidează oamenii atât în ședințe individuale cât și de grup și organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să-și acceseze și utilizeze la potențial maxim resursele interioare.