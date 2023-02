Ninsori abundente și ger năpraznic în Europa!

Ger năprasnic, ninsori abundente și avalanșe. Zece oameni au murit în avalansele produse în Elvetia și Austria, iar în Grecia a fost emis cod roșu de vreme rea.

Ciclonul Barbara a lovit în plin Grecia. La Atena a fost deja emis un cod roșu de ninsori abundente, iar poliția a interzis circulația în suburbiile capitalei elene din cauza zapezii.

Şi in alte regiuni zeci de sosele au fost inchise din cauza viscolului.

Inclusiv multe curse maritime care fac legatura între continent și diverse insule grecesti au fost anulate.

Şi în Turcia ninsorile puternice au acoperit zeci de drumuri, iar sute de masini au ramas blocate sub nămeti. In orase, poleiul a facut aproape imposibila circulatia.

Zece oameni si-au gasit sfarsitul în mai multe avalanșe produse în Alpii austrieci și elvețieni. Numai in Tirol autoritatile austriece au raportat peste 30 de avalanse si au lansat mai multe alerte de vreme rea.

Şi peste Ocean, in SUA si Canada vortexul polar a provocat scaderi istorice ale temperaturilor. Mii de oameni au ramas in bezna, unele scoli au fost inchise iar traficul pe sosele si cel aerian a fost suspendat in mai multe state.