Deputatul Violeta Alexandru (Forța Dreptei) taxează complicitatea PNL-PSD la moțiunea simplă care îl viza pe ministrul Bode

Deputatul Violeta Alexandru (Forța Dreptei) critică dur prestația și comportamentul ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, la moțiunea dezbătută, ieri, în Camera Deputaților.

„Lucian Bode a fost slab astăzi la moțiunea USR&Forța Dreptei care îl privea. Slab, politician-supraviețuitor cu nu știu câte mandate, nu se reține nimic din ce spune, nu se remarcă prin ceva, nu are discurs, nu are personalitate, nici el nu știe ce vrea să comunice. Se apăra, aici da – am înțeles, se agita ca să se apere și o făcea lamentabil”, a punctat Violeta Alexandru.