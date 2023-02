Inedit! Campionii de la tenis de masă, la ora de gătit!

Sportivii naționalei masculine și Laura Eremia, un cunoscut chef de preparate low carb și dulciuri fără zahăr, au pregătit împreună gustări sănătoase cu focaccia.

Andrei Istrate, Darius Movileanu, Edi Ionescu și Dragoș Bujor au arătat că au calități și în bucătărie, nu doar la masa de tenis.

Împreună cu antrenorul lor, Ionuț Seni, băieții au pregătit o focaccia din ingrediente naturale, pe care au transformat-o la final în sandvișuri sănătoase. Totul sub îndrumarea Laurei Eremia, chef specializat în preparate low carb.

„A fost o experiență foarte frumoasă, pentru prima dată am pus și eu mâna pe un cuțit și am tăiat niște căței de usturoi și chiar m-am priceput” – Andrei Istrate, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Ionuț Seni a fost impresionat de calitățile sportivilor săi la masa de gătit.

„Spre surprinderea mea s-au descurcat foarte bine, unii chiar au vocații spre domeniul gastronomic” – Ionuț Seni, antrenorul naționalei masculine de tenis de masă.

Fiecare sportiv și-a pregătit sandvișul cu ingredientele preferate. Toți au ajuns la aceeași concluzie!

„Senvișurile au fost foarte bune. Laura m-a nimerit cu prosciutto și brânză cedar” – Andrei Istrate, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

„E cel mai bun sandvis pe care l-am mâncat. Mama și bunica îmi mai pregătesc, dar nu se compară cu foccacia Laurei” – Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

„Sincer să fiu, au fost foarte delicioase, pentru noi este foarte importantă alimentația, face parte din procesul de pregătire, a fost o experiență inedită” – Ionuț Seni, antrenorul naționalei masculine de tenis de masă.

Pentru Laura, întâlnirea cu juniorii a fost una inedită.

“A fost interesant să gătesc alături de niște băieți atât de mari. Ei fac foarte mult sport și atunci și consumă foarte multe calorii, dar și foarte multe glucide” – Chef Laura Eremia.

Dependenți de dulciuri

Sportivii i-au pus Laurei multe întrebări legate de mâncarea sănătoasă și i-au povestit că unii dintre ei nu pot renunța la dulciuri.

„Luara, eu sunt dependent de dulciuri, mănânc foarte multe și aș vrea să găsesc o alternativă mai sănătoasă” -Darius Movileanu, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

„Ai nimerit unde trebuie. Eu fac în general dulciuri fără zahăr și chiar și fără făină, adică cu carbohidrați mai puțini dar compensez cu zona de grăsimi sănătoase și fibre. Asta înseamnă că înlocuim zahărul și făina cu îndulcitori naturali” – Chef Laura Eremia.

„Aceeași problemă o am și eu. La concursuri stau și cu Darius în cameră. Mai mergem la magazin și venim încărcați de dulciuri”– Andrei Istrate, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Cu piciorul în ghips, în bucătorie

Pentru Dragoș Bujor, anul a început cu peripeții. La prima competiție la care a participat, WTT Youth Contender Linz, sportivul a câștigat medalia de argint în proba de simplu, dar s-a întors acasă și cu o fractură la unul dintre degetele piciorului stâng.

„Am luat medalia de argint, dar după fiecare meci mă durea de nu mai puteam. În timpul meciului adrenalina era foarte mare și nu prea simțeam nimic. Am ajuns acasă, i-am zis mamei mele că nu vreau să merg la spital, eram sigur că e ceva destul de grav, și va trebui să îmi pună piciorul în ghips. A doua zi am mers la radiografie, am văzut că e fracturat, medicul mi-a spus că ar trebui să stau două săptămâni cu el în ghips”-Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Tânărul revine în competiții pe 5 februarie.

Românii au câștigat 12 medalii la Doha

Delegația României de tenis de masă din care au făcut parte și cei 3 băieți din lotul național de juniori, Andrei Istrate, Darius Movileanu și Eduard Ionescu, s-a descurcat excelent la turneul de la Doha, WTT Youth Contender. În 4 zile de concurs, tinerii au câștigat 12 medalii, dintre care 3 de aur, două de argint și 7 de bronz. Eduard Ionescu și-a adjudecat aurul la U19, la simplu masculin, Darius Movileanu/Elena Zaharia, aurul la U19, în proba de dublu mixt, Eduard Ionescu/Ioana Sîngeorzan, argintul la dublu mixt, la U19 și Andrei Istrate, argintul la simplu masculin , la U19. Celelalte medalii câștigate de: Elena Zaharia, aur, la simplu feminin, la U19, Bianca Mei-Roșu, bronz, la simplu feminin, la U19, Iulian Chiriță, bronz, la simplu masculin, la U19, Bianca Mei-Roșu, bronz, la simplu feminin, la U17, Alesia Sferlea, bronz, la simplu feminin, la U17, Iulian Chiriță, bronz, la simplu masculin, la U17, Andreea Băiașu, bronz, la simplu feminin, la U15 și Robert Istrate/Andreea Băiașu, bronz, la dublu mixt, la U15.

Din iubire pentru fiica ei

În urmă cu 5 ani, Laura și-a deschis și o afacere cu produse fără zahăr.

„Mi-am dorit să îi ajut pe cei care vor să slăbească dar și pe cei cu diverse afecțiuni precum diabetul care este din ce în ce mai des întâlnit în zilele noastre” – Chef Laura Eremia.

Pasiunea pentru nutriție și-a descoperit-o în 2022. „Fetița mea cea mică a fost diagnosticată cu un sindrom rar care dă și o epilepsie care are ca și tratament Dieta Keto medicală, dietă pe care o cunosc foarte bine și în varianta de slăbit pentru că asta fac de 5 ani. Pentru copii, Dieta Keto medicală are beneficii fantastice atunci când vorbim despre o problemă neurologică, cu atât mai mult dacă sunt probleme neurologice care nu reacționează la tratamentul medicamentos și atunci copiii sunt adaptați pe Dietă Keto. În momentul în care corpul începe să producă corpi cetonici și creierul îi folosește ca principal combustibil, creierul se liniștește. Efectul este de a aprinde lumina într-o cameră întunecată, așa se simt copiii pentru care Dieta Keto funcționează. Există copii la noi în țară printre care și fetița mea cea mică pentru care Dieta Keto medicală înseamnă oprirea crizelor sau diminuarea foarte intensă. De la câteva zeci de crize pe zi ajung să aibă crize foarte, foarte rar” – Chef Laura Eremia.

Până să își urmeze pasiunea, timp de 15 ani, Laura Eremia a lucrat în marketing.

„Am făcut marketing în una dintre cele mai mari corporații din România, am făcut campanii de milioane de euro la propriu. Anul trecut am avut curajul să mă dedic în totalitate pasiunii mele și să aleg să spun povestea mea și nu povestea altora” – Chef Laura Eremia.